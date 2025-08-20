Daniel David NU este de acord cu măsura Guvernului privind interzicerea cumulului salariu-pensie

Una dintre măsurile anunțate în pachetul 2 este interzicerea cumulului pensie cu salariu. Ministrul Educației spune că nu este de acord cu acest lucru. În sistemul de Educație fiind câteva mii de profesori care s-au pensionat și încasează și salariu.

Într-o intervenție la B1 TV, Daniel David întrebat despre cumulul pensie-salariu, măsură ce ar putea să fie adoptată chiar săptămâna viitoare spune că este de aceeași parte a baricadei cu sindicatele.

„Am început discuția cu premierul Bolojan pentru că Educația a intrat în primul pachet de măsuri, atenție, nu reformă, ci măsuri de criză, asta pentru că noi începem școala în septembrie. … Într-adevăr, contribuția celor pensionați este foarte importantă pentru sistem și am să explic premierului faptul că acești oameni nu se reangajează. Ei pur și simplu țin niște activități punctuale, într-un contract de un anumit tip, contract valabil atâta timp cât este școală. Deci nu sunt angajați pe 12 luni și primesc salariul ca un titular sau ca un suplinitor”, spune ministrul.

Ministrul spune că va mai avea încă o discuție cu Bolojan pe această temă chiar joi.

Întrebat câți profesori cumulează pensia cu salariul în învățământ, Daniel David a spus: “Sunt câteva câteva mii în toată țara, dar, repet, miza este foarte importantă pentru noi și, încă o dată spun, aș vrea să vedem acest contract, nu ca un salariu standard, sunt activități specifice legate de plata cu ora”.