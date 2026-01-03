Prima pagină » Actualitate » Radu Miruță, Ministrul Apărării a împrumutat-o pe jurnalista Ioana Constantin, de la B1, cu bani! Vezi sumele și explicațiile celor doi

Radu Miruță, Ministrul Apărării a împrumutat-o pe jurnalista Ioana Constantin, de la B1, cu bani! Vezi sumele și explicațiile celor doi

03 ian. 2026, 13:08, Actualitate
Radu Miruță, Ministrul Apărării a împrumutat-o pe jurnalista Ioana Constantin, de la B1, cu bani! Vezi sumele și explicațiile celor doi

Radu Miruță figurează în declaraţia de avere cu nişte mii de euro pe care i-ar fi acordat ca împrumut jurnalistei Ioana Constantin. Aceasta declară că a returnat banii, însă Miruţă tot i-a consemnat.

Jurnalista a declarat celor de la oficiuldestiri.ro că se cunoaşte de foarte mult timp cu actualul ministru al Apărării, Radu Miruţă, şi de aceea a apelat la ajutorul său.

Atât liderul USR, cât și jurnalista neagă că împrumutul acordat ar avea vreo legătură cu desele apariții la postul de televiziune, înainte ca Radu Miruță să devină ministru .

De altfel, de când a fost numit ministru, Radu Miruță nu a participat la nicio emisiune a Ioanei Constantin.

Potrivit declaraţiilor de avere, completate de Radu Miruţă, împrumutul de 8.500 de euro a fost acordat în 2023. Banii au fost acordaţi în nume personal și au fost returnați în tranșe, în 2024 și 2025.

„Îl cunosc de foarte mulți ani pe Radu Miruță. Nu are nicio legătură cu emisiunile, cred că este de altfel  de acum mai mult timp. A fost în mod personal, pentru o situație personală a mea. Fără nicio legătură cu emisiunile. Și a fost restituit”, a transmis Ioana Constantin celor de la oficiuldestiri.ro.

„Ne cunoaștem de mult timp și, da, i-am acordat un împrumut. Vreo 8.000 de euro. O parte mi l-a restituit. Dar nu are nicio legătură cu emisiunile de la B1TV. Vă dați seama că totul s-a făcut transparent, prin transfer bancar”, a declarat Radu Miruță, pentru Oficiul de Știri.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ministrul Apărării spune că ajutorul de 50 de milioane de euro pentru Ucraina este în interesul securității naționale a României

Potrivit ministrului Miruţă, pensiile sunt speciale pentru alţi judecători: „Tatăl meu s-a pensionat la 58 de ani, nu la 48”

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Deputatul Bogdan Velcescu cere explicaţii: „Alo, domnu’ Nicuşor, domnu’ Bolojan, de ce nu vă puneţi voi impozit şi pe datoriile noastre!?”
16:44
Deputatul Bogdan Velcescu cere explicaţii: „Alo, domnu’ Nicuşor, domnu’ Bolojan, de ce nu vă puneţi voi impozit şi pe datoriile noastre!?”
LEGE Anunț pentru cei care stau la casă. Scapi de amendă dacă faci asta
16:26
Anunț pentru cei care stau la casă. Scapi de amendă dacă faci asta
MESAJ Mesaj pentru Bolojan de la un bolnav de cancer: „Bagă de seamă, Nea Ilie, ca banii mei să nu fie ăia pentru taxa pe groapa economiei”
16:15
Mesaj pentru Bolojan de la un bolnav de cancer: „Bagă de seamă, Nea Ilie, ca banii mei să nu fie ăia pentru taxa pe groapa economiei”
FLASH NEWS Reacții puternice din întreaga lume la „Operațiunea din Venezuela” a Statelor Unite. Liderii din America Latină, „fracturați” între Trump și Maduro
16:03
Reacții puternice din întreaga lume la „Operațiunea din Venezuela” a Statelor Unite. Liderii din America Latină, „fracturați” între Trump și Maduro
ULTIMA ORĂ Zăpada şi vântul au lăsat fără energie electrică mai multe judeţe. Sunt afectaţi 52.244 de utilizatori din 189 de localităţi
15:25
Zăpada şi vântul au lăsat fără energie electrică mai multe judeţe. Sunt afectaţi 52.244 de utilizatori din 189 de localităţi
VIDEO Trei vulpi au fost surprinse de camerele de supraveghere ale Muzeului Antipa:”Fauna sălbatică se adaptează la transformările mediului create de om”
15:19
Trei vulpi au fost surprinse de camerele de supraveghere ale Muzeului Antipa:”Fauna sălbatică se adaptează la transformările mediului create de om”
Mediafax
Descoperire istorică în medicină: Cercetătorii au creat un plămân uman „care respiră” pe un cip, din celulele unei singure persoane
Digi24
Prima reacție a Rusiei după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei
Cancan.ro
Cel mai ieftin oraș din România în 2026. O garsonieră se închiriază cu doar 31€ (160 lei) pe lună
Prosport.ro
Nepotul lui Țiriac, devastat! Se cunoștea cu prima victimă a incendiului din Elveția
Adevarul
Câți bani a făcut un șofer român de Bolt și Uber în noaptea de Revelion: „Concluzia o trageți voi, dacă a meritat sau nu”
Mediafax
Se circulă în condiții de iarnă pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale
Click
Surpriză în topul celor mai frumoase plaje din lume în 2026. Locul al doilea este ocupat de o destinație aflată la câteva ore de România
Digi24
Ce acuzații le aduc Statele Unite lui Maduro și soției sale. „Vor înfrunta întreaga furie a justiției americane””
Cancan.ro
Laura Cosoi, ÎNSĂRCINATĂ pentru a 5-a oară! A făcut anunțul de ziua ei de naștere
Ce se întâmplă doctore
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Un păianjen cu trăsături unice, nemaivăzute până acum, a fost găsit în Maroc
CONTROVERSĂ Manuel Noriega, Saddam Hussein, Juan Hernandez: Nicolas Maduro se alătură listei de președinți înlăturați de la putere de Statele Unite
16:39
Manuel Noriega, Saddam Hussein, Juan Hernandez: Nicolas Maduro se alătură listei de președinți înlăturați de la putere de Statele Unite
SPORT Costel Gâlcă a dat STARTUL! Rapid a plecat în Antalya fără francezul Antoine Baroan
16:28
Costel Gâlcă a dat STARTUL! Rapid a plecat în Antalya fără francezul Antoine Baroan
UTILE Cele 2 electrocasnice care te vor rupe la bani în 2026. Vei plăti 260 lei lunar pentru ele
16:00
Cele 2 electrocasnice care te vor rupe la bani în 2026. Vei plăti 260 lei lunar pentru ele
LIVE 🚨 Tragedia din Crans-Montana, ziua 3: 40 de morți, 119 răniți. Un român, posibilă victimă. Primele identificări. Trupurile, returnate familiilor
16:00
🚨 Tragedia din Crans-Montana, ziua 3: 40 de morți, 119 răniți. Un român, posibilă victimă. Primele identificări. Trupurile, returnate familiilor
VIDEO Cu cine s-a întâlnit Maduro în palatul prezidențial cu doar câteva ore înainte de a fi capturat de Donald Trump
15:48
Cu cine s-a întâlnit Maduro în palatul prezidențial cu doar câteva ore înainte de a fi capturat de Donald Trump
REACȚIE Victor Ponta: ”Administrația Donald Trump are meritul de a fi renunțat la ipocrizie: își anunță prioritățile și interesele și le pune în practică”
15:16
Victor Ponta: ”Administrația Donald Trump are meritul de a fi renunțat la ipocrizie: își anunță prioritățile și interesele și le pune în practică”

Cele mai noi