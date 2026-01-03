Radu Miruță, Ministrul Apărării a împrumutat-o pe jurnalista Ioana Constantin, de la B1, cu bani! Vezi sumele și explicațiile celor doi

Radu Miruță figurează în declaraţia de avere cu nişte mii de euro pe care i-ar fi acordat ca împrumut jurnalistei Ioana Constantin. Aceasta declară că a returnat banii, însă Miruţă tot i-a consemnat.

Jurnalista a declarat celor de la oficiuldestiri.ro că se cunoaşte de foarte mult timp cu actualul ministru al Apărării, Radu Miruţă, şi de aceea a apelat la ajutorul său.

Atât liderul USR, cât și jurnalista neagă că împrumutul acordat ar avea vreo legătură cu desele apariții la postul de televiziune, înainte ca Radu Miruță să devină ministru .

De altfel, de când a fost numit ministru, Radu Miruță nu a participat la nicio emisiune a Ioanei Constantin.

Potrivit declaraţiilor de avere, completate de Radu Miruţă, împrumutul de 8.500 de euro a fost acordat în 2023. Banii au fost acordaţi în nume personal și au fost returnați în tranșe, în 2024 și 2025.

„Îl cunosc de foarte mulți ani pe Radu Miruță. Nu are nicio legătură cu emisiunile, cred că este de altfel de acum mai mult timp. A fost în mod personal, pentru o situație personală a mea. Fără nicio legătură cu emisiunile. Și a fost restituit”, a transmis Ioana Constantin celor de la oficiuldestiri.ro. „Ne cunoaștem de mult timp și, da, i-am acordat un împrumut. Vreo 8.000 de euro. O parte mi l-a restituit. Dar nu are nicio legătură cu emisiunile de la B1TV. Vă dați seama că totul s-a făcut transparent, prin transfer bancar”, a declarat Radu Miruță, pentru Oficiul de Știri.

