Reacţia UE după atacul SUA asupra Venezuelei. Kaja Kallas: „Domnul Maduro nu are legitimitate. Facem apel la reținere”

Prima reacție a UE după atacul din Venezuela a sosit fără întârziere. Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a reacționat după atacul din Venezuela și capturarea președintelui: „Principiile dreptului internațional și ale Cartei ONU trebuie respectate”.

Kaja Kallas susține sâmbătă, într-o postare pe rețeaua X, că aUE monitorizează situația din Venezuela și că a vorbit cu secretarul de stat american.·

„Am discutat cu secretarul de stat Marco Rubio și cu ambasadorul nostru la Caracas. UE monitorizează îndeaproape situația din Venezuela. UE a afirmat în repetate rânduri că domnul Maduro nu are legitimitate și a susținut o tranziție pașnică. În orice circumstanțe, principiile dreptului internațional și ale Cartei ONU trebuie respectate. Facem apel la reținere”, a scris Kallas.

Ea arată că siguranța cetățenilor UE din Venezuela este în acest moment prioritară.

De asemenea, Donald Trump a anunțat că Statele Unite ar fi „dus la bun sfârșit un atac de amploare” împotriva Venezuelei și că președintele Nicolás Maduro, împreună cu soția sa, ar fi fost capturați și scoși din țară.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

🚨 Statele Unite l-au capturat pe Maduro al Venezuelei și l-au scos din țară cu soția. Rubio: Va fi judecat în SUA și nu vor mai fi alte atacuri

Apel de urgență al președintelui Columbiei: cere convocarea Consiliului de Securitate al ONU pentru situația din Venezuela