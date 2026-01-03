Prima pagină » Actualitate » Reacţia UE după atacul SUA asupra Venezuelei. Kaja Kallas: „Domnul Maduro nu are legitimitate. Facem apel la reținere”

Reacţia UE după atacul SUA asupra Venezuelei. Kaja Kallas: „Domnul Maduro nu are legitimitate. Facem apel la reținere”

Luiza Dobrescu
03 ian. 2026, 13:32, Actualitate
Reacţia UE după atacul SUA asupra Venezuelei. Kaja Kallas:

Prima reacție a UE după atacul din Venezuela a sosit fără întârziere.  Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a reacționat după atacul din Venezuela și capturarea președintelui: „Principiile dreptului internațional și ale Cartei ONU trebuie respectate”.

Kaja Kallas susține sâmbătă, într-o postare pe rețeaua X, că aUE monitorizează situația din Venezuela și că a vorbit cu secretarul de stat american.·

„Am discutat cu secretarul de stat Marco Rubio și cu ambasadorul nostru la Caracas. UE monitorizează îndeaproape situația din Venezuela. UE a afirmat în repetate rânduri că domnul Maduro nu are legitimitate și a susținut o tranziție pașnică. În orice circumstanțe, principiile dreptului internațional și ale Cartei ONU trebuie respectate. Facem apel la reținere”, a scris Kallas.

Ea arată că siguranța cetățenilor UE din Venezuela este în acest moment prioritară.

De asemenea, Donald Trump a anunțat că Statele Unite ar fi „dus la bun sfârșit un atac de amploare” împotriva Venezuelei și că președintele Nicolás Maduro, împreună cu soția sa, ar fi fost capturați și scoși din țară.

🚨 Statele Unite l-au capturat pe Maduro al Venezuelei și l-au scos din țară cu soția. Rubio: Va fi judecat în SUA și nu vor mai fi alte atacuri

Apel de urgență al președintelui Columbiei: cere convocarea Consiliului de Securitate al ONU pentru situația din Venezuela

FLASH NEWS Cine va prelua conducerea Venezuelei după capturarea lui Nicolas Maduro. Opoziția rămâne tăcută în fața atacului Statelor Unite
14:43
Cine va prelua conducerea Venezuelei după capturarea lui Nicolas Maduro. Opoziția rămâne tăcută în fața atacului Statelor Unite
EDITORIAL “Operațiunea din Venezuela” aruncă definitiv în aer Ordinea Mondială. Asistăm la un “concert al marilor puteri” și o revenire la sfere de influență
14:33
“Operațiunea din Venezuela” aruncă definitiv în aer Ordinea Mondială. Asistăm la un “concert al marilor puteri” și o revenire la sfere de influență
PORTRET Cine este Cilia Flores, soția lui Nicolas Maduro, capturată de forțele americane
13:55
Cine este Cilia Flores, soția lui Nicolas Maduro, capturată de forțele americane
CULTURĂ Nea Miron de la Feregi, declarat Tezaur Uman Viu. Are 73 de ani și de o jumătate de veac lucrează în lemn ca meșter popular
13:54
Nea Miron de la Feregi, declarat Tezaur Uman Viu. Are 73 de ani și de o jumătate de veac lucrează în lemn ca meșter popular
MILITAR Ce este Delta Force, unitatea de elită care l-a capturat pe Nicolas Maduro în Caracas
13:54
Ce este Delta Force, unitatea de elită care l-a capturat pe Nicolas Maduro în Caracas
FLASH NEWS Ce acuzații îi aduc Statele Unite lui Nicolas Maduro. Trump oferise o recompensă de 50 milioane de dolari pentru arestarea liderului Venezuelei
13:53
Ce acuzații îi aduc Statele Unite lui Nicolas Maduro. Trump oferise o recompensă de 50 milioane de dolari pentru arestarea liderului Venezuelei

