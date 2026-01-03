Diana Şoşoacă a participat si la învestirea lui Maduro, de anul trecut. Vezi imagini de la festivitate şi reacţia liderei SOS după capturare

Lidera SOS, Diana Şoşoacă, s-a întâlnit în 2025 cu fostul lider al Venezuelei, Nicolas Maduro. La un an de când aceasta a luat parte la învestirea în funcţie a președintelui venezuelean, SUA a reuşit să-l captureze şi să-l scoată peste graniţă, punând capăt politicilor distructive ale acestuia.

Pe 11 ianuarie 2025, mai mulţi politicieni români din aripa extremistă se pozau cu mândrie pe scenă alături de dictatorul venezuelean. Vizita istorică pe care avea s-o facă Şoşoacă în America latină a fost anunţată cu foarte multă bucurie.

„Participarea europarlamentarei Diana Iovanovici Șoșoacă la ceremonia de învestire a președintelui Nicolás Maduro, liderul Republicii Bolivariene Venezuela, marchează un moment istoric pentru politica externă a României și o lovitură simbolică dată sistemului care controlează deciziile naționale. În timp ce actualii lideri ai României se supun docil în fața ordinelor venite din afară, renunțând la orice urmă de suveranitate, Diana Iovanovici Șoșoacă a demonstrat că adevărata diplomație înseamnă curaj, independență și respect pentru alte națiuni. Acceptând invitația de a participa la acest eveniment, Diana Iovanovici Șoșoacă a arătat că există încă voci în România care nu se tem să sprijine suveranitatea și dreptul altor state de a-și decide propriul destin. Prin prezența sa la Caracas, Diana Iovanovici Șoșoacă a reafirmat că politica externă românească poate avea demnitate și coloană vertebrală, oferind un exemplu de verticalitate într-o lume dominată de presiuni și compromisuri dictate din afară”, scria presa pe 13 ianuarie 2025.

Pe 23 octombrie 2025, Şoşoacă a mers şi în Rusia. Nu ne mai rămâne decât să aşteptăm luna octombrie 2026, ca să vedem ce evenimente se vor petrecere pe scena politică de la Moscova.

De la Bucureşti, Şoşoacă somează Administraţia Trump să-l elibereze pe Maduro

Reacţia Dianei Şoşoacă, la aflarea veştii că dictatorul venezuelean a fost capturat, a venit fără întârzire sub forma unui comunicat, pe facebook, prin care somează Administraţia Trump să-l elibereze imediat pe Nicolas Maduro.

„Partidul S.O.S. Romania, prin Preşedinte, Av. Europarlamentar, Diana Iovanovici Şoșoacă, solicită Statelor Unite ale Americii să oprească escaladarea militară și să aleagă calea păcii. În contextul operațiunilor militare declanșate de Statele Unite ale Americii împotriva Venezuelei și având în vedere pozițiile deja exprimate de state suverane din întreaga lume, care au condamnat ferm acest act de agresiune armată, ne delimităm total de orice politică de invadare, ocupare sau cotropire a unui stat suveran și de orice acțiune care încalcă independența și suveranitatea națională, principii fundamentale pentru care S.O.S. România a militat constant. Regretăm faptul că Statele Unite ale Americii par să se fi îndepărtat, în acest context, de proiectul susținerii păcii, al respectării statelor independente și al neintervenției în politica internă a altor națiuni.

Sperăm că SUA vor reveni la o politică externă orientată către dialog, cooperare și respectarea suveranității tuturor statelor, indiferent de interesele economice sau strategice legate de resurse. Reafirmăm un principiu esențial: suveranitatea statelor nu se negociază și nu poate fi anulată prin forță militară. Niciun stat, indiferent de puterea sa, nu are dreptul să impună schimbări de regim sau să captureze lideri politici prin operațiuni armate. Astfel de precedente pun în pericol stabilitatea globală și deschid drumul unei lumi conduse prin forță, nu prin drept.

Considerăm că ne aflăm în fața unei încălcări grave a suveranității unui stat, a principiilor de bază ale dreptului internațional și ale Cartei ONU. America Latină a fost declarată „zonă a păcii”, iar acest statut trebuie respectat. Venezuela are dreptul să-și decidă singură viitorul, fără ingerințe externe. În aceste condiții, Partidul S.O.S. România face un apel public și oficial către administrația americană să înceteze imediat escaladarea conflictului și să revină la respectarea principiilor dreptului internațional și ale păcii mondiale. Mai mult, S.O.S. România solicită administrației Donald Trump eliberarea de îndată a președintelui venezuelean Nicolás Maduro și a soției sale și repatrierea lor în Venezuela, statul pe care îl reprezintă în mod legitim. Considerăm că nicio putere nu are dreptul să își aroge rolul de „jandarm internațional” și să intervină militar sau coercitiv în treburile interne ale altor state. Facem apel la Statele Unite să înceteze aceste practici, să aleagă calea păcii și a diplomației și să respecte necondiționat suveranitatea și independența tuturor statelor lumii, indiferent de interesele politice, militare sau economice aflate în joc. Statele Unite nu trebuie să se lase împinse într-o spirală a violenței de forțe globale și grupuri de interese care încearcă, în mod vădit, să declanșeze un al Treilea Război Mondial. O asemenea conflagrație ar distruge omenirea și ar afecta, în primul rând, cetățenii Americii, pe care conducerea SUA are datoria morală și constituțională să îi protejeze. Administrația de la Washington trebuie să țină cont, înainte de toate, de voința și interesele poporului american, nu de dorințele celor care profită din destabilizarea și incendierea lumii. Direcția viitorului nu mai poate fi dictată unilateral. Realitatea geopolitică arată clar că lumea se îndreaptă către o nouă arhitectură globală, iar statele BRICS devin un pol de stabilitate și cooperare economică alternativă, care nu poate fi ignorat. Partidul S.O.S. România, consecvent pozițiilor pe care le-a exprimat constant în ultimii ani, solcitǎ Statelor Unite ale Americii să susțină pacea, diplomația, multipolaritatea și dreptul suveran al fiecărui stat de a-și decide propriul destin.

În acest context, reafirmǎm public că România trebuie să aibă curajul unei poziții suverane, independente, lipsite de obediență. Interesul național cere echilibru, dialog și deschidere către toate centrele majore de putere, fără a ne transforma într-un pion sacrificabil pe tabla de șah a altora.

Condamnǎm cu fermitate orice act de agresiune militară care pune în pericol pacea mondială și solicitǎm comunității internaționale să acționeze responsabil, în spiritul cooperării și al respectării dreptului internațional.

Istoria ne-a arătat prea multe tragedii născute din ambiții geopolitice. Omenirea nu mai are dreptul moral să repete asemenea erori.

Astfel, susținem apelurile autorităților venezuelene și ale liderilor mai multor state latino-americane pentru convocarea de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, în vederea evaluării acestei situații și a prevenirii destabilizării suplimentare a regiunii și a lumii. S.O.S. România face, totodată, un apel către popoarele lumii să rămână vigilente și să nu accepte manipularea și propaganda războinică. Liderii politici au obligația să servească oamenii, nu interesele structurilor globale care se hrănesc din conflicte.

S.O.S. România afirmă clar: pacea, suveranitatea și respectarea dreptului internațional trebuie să primeze în fața oricărei forme de presiune militară. Orice abatere de la aceste principii ne apropie de instabilitate globală și de un conflict major.”

