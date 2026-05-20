Ministrul Radu Miruţă explică situaţia de la Tarom:

Ministrul Transporturilor, Radu Miruţă, anunţă miercuri dimineaţă că a „semnat pentru ca TAROM să primească aport de capital social, conform planului agreat”, dar bugetul se amână cu două săptămâni.

Potrivit lui Miruţă, a fost „amânată cu două săptămâni aprobarea bugetului Tarom pentru că estimările de venituri prezentate nu sunt credibile și astfel vor crește pierderile”, mai scrie ministrul.