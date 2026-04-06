Prima pagină » Știri politice » Deputat AUR, trimis în judecată după un live pe Facebook. Postarea care i-a adus acuzația de instigare publică

Deputat AUR, trimis în judecată după un live pe Facebook. Postarea care i-a adus acuzația de instigare publică

Olga Borșcevschi
Deputat AUR, trimis în judecată după un live pe Facebook. Postarea care i-a adus acuzația de instigare publică
Galerie Foto 3

Deputatul AUR Tiberiu Boșutar, ales în Bistriţa-Năsăud, a fost trimis în judecată luni pentru instigare publică, după ce ar fi cerut oamenilor să arunce în aer clădirile unor instituții publice din municipiul Bistrița. Solicitarea a fost făcută într-o transmisie live pe Facebook, vizualizată de aproximativ 84.800 de persoane.

Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie anunță că a finalizat cercetările și a dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a unui deputat în Parlamentul României sub aspectul săvârșirii infracțiunii de instigare publică. Incidentul s-a produs în decembrie 2024, după anularea turului doi al alegerilor prezidențiale.

„Bă, ar trebui să aruncăm în aer clădirile astea”

„La data de 07.12.2024, în jurul orei 13:00, în timp ce se afla pe strada Gării din municipiul Bistriţa, jud. Bistriţa-Năsăud, în faţa Instituţiei Prefectului Bistriţa-Năsăud şi a Biroului Electoral Judeţean Bistriţa – Năsăud, pe fondul anulării alegerilor prezidenţiale, folosind o transmisiune live prin intermediul unei platforme de socializare, pe care şi-a creat un profil vizualizat de 84.800 de persoane, inculpatul a instigat publicul să săvârşească infracţiuni. În mod concret, inculpatul a incitat la provocarea de revolte violente care să ducă la incendierea clădirilor instituţiilor publice, folosind în acest sens îndemnul către urmăritori: «Bă, ar trebui să aruncăm în aer clădirile astea»”, informează, luni, Parchetul de pe lângă instanţa supremă.

În rechizitoriu s-a reținut faptul că „ordinea și liniștea publică au fost afectate de climatul tensionat determinat de instigarea la săvârșirea de fapte penale, precum și că dreptul la liberă exprimare nu este un drept absolut, acesta fiind susceptibil de anumite limitări, una dintre situațiile de excepție în care dreptul la liberă exprimare poate fi restrâns fiind aceea impusă în scopul prevenirii săvârșirii de infracțiuni.”

Parlamentarul deferit justiţiei este deputatul Tiberiu Boşutar, ales sub sigla AUR.

Deputatul AUR, Tiberiu Boșutar.

La data săvârşirii faptelor inculpatul încă nu dobândise calitatea de deputat.

Rechizitoriul a fost transmis Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, instanţă competentă să judece cauza în fond.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe