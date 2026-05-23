Aflat în vizită de lucru în Lituania, ministrul Apărării, Radu Miruţă, a profitat de ocazie să scoată în evidenţă o reuşită recentă a militarilor români.

Miruţă a mai declarat, în Lituania, că a propus şi o temă nouă pentru summitul din iulie, din Turcia, legat de „dezinformarea ca risc major de securitate”,

„Securitatea Flancului Estic se construiește prin oameni pregătiți”, spune Miruţă despre cooperarea româno-lituaniană pentru apărarea pe zona de Est.

„Întărirea Flancului Estic nu este o formulă abstractă și nici un slogan. Este un efort concret, la care se lucrează în fiecare zi, prin decizii, investiții și misiuni reale. Militarii noștri au demonstrat deja, în numeroase situații, că își fac datoria cu profesionalism și curaj. Tocmai de aceea, responsabilitatea noastră, a celor care au oportunitatea de a lua decizii, este să le oferim sprijinul de care au nevoie, prin echipamente moderne și printr-o viziune strategică pe termen lung”.

Ministrul Apărării a vorbit şi despre una dintre recentele realizări ale militarilor români pentru protecţia Flancului Estic.

„Reușita recentă a militarilor români, care au contribuit decisiv la neutralizarea unei drone, a transmis un mesaj clar: pe Flancul Estic, vigilența, profesionalismul și cooperarea aliată funcționează. Este rezultatul unui efort comun, al unor experiențe împărtășite și al unei colaborări militare care produce efecte concrete. Le mulțumesc încă o dată militarilor români pentru modul în care și-au îndeplinit misiunea și pentru felul în care au reprezentat România! În discuțiile cu partea lituaniană am subliniat un lucru esențial: securitatea nu înseamnă doar tehnică militară și capabilități de apărare. Înseamnă și încrederea societății în propriile instituții și susținerea publică pentru efortul de apărare”. Ce a propus Miruță pentru Summitul de la Ankara

Radu Miruţă mai vorbeşte şi despre înaintarea unei teme de discuţie în cadrul Summitului de la Ankara, care va avea loc în perioada 7-8 iulie 2026.

„Lituania, la fel ca România și alte state de pe Flancul Estic, se confruntă zilnic cu acest tip de presiune. Tocmai de aceea, am propus ca la summitul de la Ankara să existe o discuție consistentă despre dezinformare ca risc major de securitate, iar statele din Est și din zona baltică să construiască un mesaj comun, bazat pe experiența lor directă, pentru a arăta cât de real și cât de periculos este acest fenomen. În paralel, am discutat și despre nevoia de a accelera dezvoltarea industriei de apărare europene și locale astfel încât aceasta să poată răspunde mai rapid cerințelor tot mai mari de securitate și să livreze capabilitățile necesare într-un timp compatibil cu realitățile de astăzi.”

Eveniment la care Miruţă este posibil să nici nu participe, din cauză că guvernul din care face parte îşi va fi împlinit, până atunci, termenul de 45 de zile de interimat şi va trebui să plece, împreună cu premierul demis Ilie Bolojan.

