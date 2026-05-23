Guvernul României declară că „proiectul centralei de la Iernut, cu o putere de 430 MW, este de extremă urgență” şi de aceea a fost aprobat un memorandum prin care aceasta poate începe să „injecta energie în sistemul energetic național”.

Informaţia a fost dată publicităţii de premierul Ilie Bolojan, sâmbătă, pe pagina sa de facebook.

„Proiectul centralei de la Iernut, cu o putere de 430 MW, este de extremă urgență. Proiectul a început acum peste 10 ani și ar fi trebuit finalizat în 3 ani. Întârzierea a generat pierderi financiare, probleme legate de investiție și costuri energetice la nivel național. Romgaz va prelua lucrările în calitate de antreprenor general. Extinde caracterul de urgență pe întreaga durată a lucrărilor necesare până la punerea în funcțiune a centralei. Acest lucru permite Romgaz să încheie contracte cu cei aproape 50 de foști subcontractanți ai firmei spaniole Duro Felguera. Compania a abandonat lucrările pentru a doua oară, intrând în faliment. Restul de executat, aproximativ 2%, trebuie finalizat de aceiași subcontractanți, atât pentru continuitatea lucrărilor, cât și pentru menținerea garanțiilor”.

Premierul mai scrie că „punerea în funcțiune a centralei va acoperi deficitul de energie electrică în bandă și va contribui la echilibrarea sistemului energetic național”.

„Memorandumul reprezintă un răspuns la solicitarea echipei tehnice care gestionează proiectul, după vizita pe care am făcut-o la Iernut în data de 9 mai. Săptămâna viitoare vom adopta încă o hotărâre de guvern, care va rezolva o problemă de proprietate privind un post de transformare necesar noii centrale”.

Ilie Bolojan este optimist şi mai spune că are încredere că „la sfârșitul acestui an, noul grup energetic va injecta energie în sistemul energetic național”.

„Dacă ar fi să folosesc un termen sportiv, de acum înainte mingea este în terenul echipei tehnice de la Iernut, condusă de domnul inginer Balazs Bela, și al conducerii Romgaz. Am încredere că, la sfârșitul acestui an, noul grup energetic va injecta energie în sistemul energetic național. Nu ne mai permitem încă o întârziere.”

