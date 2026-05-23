PNL Vâlcea vrea congres extraordinar „pentru clarificarea direcţiilor strategice de acţiune ale partidului": „Susţinere deplină faţă de Ilie Bolojan"

Luiza Dobrescu
Liderul PNL Vâlcea, Cristian Buican, informează că formaţiunea politică pe care o conduce şi-a declarat oficial sprijinul faţă de decizia premierului Ilie Bolojan de a nu mai participa alături de PSD la actul de guvernare.

Astfel, liberalii vâlceni au luat o decizie cu privire la susţinerea premierului şi cere organizarea unui congres prin care formaţiunea politică să-şi definească foarte clar liniile directoare.

„Întrunit astăzi, 22.05. 2026, CDJ al Filialei Valcea a Partidului Național Liberal,

Având în vedere:

-necesitatea reafirmării identității doctrinare și politice a Partidului Național Liberal;

-contextul politic actual și pozițiile publice exprimate de președintele PNL, Ilie Bolojan, privind imposibilitatea continuării unei formule de guvernare alături de PSD.

-faptul că actuala criză politică a fost generată inclusiv prin retragerea sprijinului politic de către PSD și prin susținerea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

-nevoia de credibilitate, coerență și reconstrucție a încrederii electoratului de centru-dreapta în proiectul liberal,

adoptă, cu unanimitate de voturi, prezenta:

REZOLUȚIE

Filiala Vâlcea a Partidului Național Liberal își exprimă susținerea deplină față de poziția președintelui PNL, Ilie Bolojan, privind neparticiparea Partidului Național Liberal într-o formulă de guvernare alături de PSD.

Considerăm că Partidul Național Liberal trebuie să rămână fidel valorilor sale democratice, liberale și europene și să promoveze o alternativă autentică de centru-dreapta pentru societatea românească.

Filiala Vâlcea apreciază că experiența ultimilor ani a demonstrat incompatibilități majore de viziune și guvernare între PNL și PSD, incompatibilități care au afectat încrederea electoratului liberal și eficiența actului administrativ.

Susținem direcția de reformă administrativă, responsabilitate fiscală și modernizare instituțională promovată de Ilie Bolojan și considerăm că aceste obiective nu pot fi realizate într-un parteneriat politic dominat de compromisuri incompatibile cu principiile liberale.

Filiala Vâlcea a PNL cere organizarea de urgenta a unui Congres extraordinar al partidului pentru clarificarea direcţiilor strategice de acţiune ale partidului pe termen scurt si mediu si stabilirea unei noi configuraţii a conducerii partidului bazata pe competenta si competiţie.

Filiala Vâlcea solicită conducerii naționale a Partidului Național Liberal menținerea unei poziții ferme și coerente în raport cu PSD și susținerea unei construcții politice bazate pe competență, integritate și respect față de electoratul de dreapta.

Prezenta rezoluție va fi transmisă conducerii centrale a Partidului Național Liberal și făcută publică.

Adoptată astăzi, 22.05.2026″, transmite PNL Vâlcea.

