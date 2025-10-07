Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a respins acuzațiile potrivit cărora ar bloca proiectele privind alimentarea cu apă a localității Praid, unde peste 40.000 de oameni se confruntă de luni întregi cu lipsa apei potabile. Ministrul susține că soluțiile sunt deja finanțate și că autoritățile locale au la dispoziție fondurile necesare pentru implementarea unui sistem de desalinizare pe termen scurt.

Criza apei potabile de la Praid, care afectează zeci de mii de oameni de mai bine de patru luni, are soluții clare și finanțate, susține ministrul Mediului, Diana Buzoianu. Aceasta a declarat, într-un interviu pentru TVR Info, că instituția pe care o conduce nu a blocat niciun proiect și că toate acuzațiile apărute în spațiul public sunt nefondate.

„Este o poveste mincinoasă. Nu există nici măcar un singur blocaj”, a afirmat ministrul.

Potrivit acesteia, Apele Române au realizat un studiu pentru o soluție de desalinizare a apei, pe termen scurt, care a fost deja aprobată în Consiliul Național pentru Situații de Urgență.

Guvernul a alocat fondurile necesare pentru achiziția sistemului, iar implementarea depinde acum de autoritățile județene.

„Astăzi Consiliul Județean are banii necesari, trebuie doar să facă achiziția pentru soluția de desalinizare, ca pe termen scurt până pe termen mediu să existe apă potabilă”, a explicat Diana Buzoianu.

Ministrul a precizat că soluția de desalinizare ar putea asigura alimentarea cu apă timp de câțiva ani, în paralel cu realizarea unui proiect amplu, pe termen lung, pentru care există deja un studiu finalizat de Apele Române. Documentul a fost transmis la Ministerul Dezvoltării, care urmează să colaboreze cu Ministerul Mediului pentru pregătirea unei propuneri de finanțare către Guvern.

În ceea ce privește acuzațiile de blocaj instituțional, Buzoianu a avut o reacție fermă: „Când sunt foarte mulți șmecheri care își dau mâna și încep să zică că, Doamne, ce rău este la Ministerul Mediului, când în sfârșit am început să supărăm un pic și șmecherii din Romsilva, când nu am fost de acord cu toate șmecheriile care se făceau la Apele Române (…) toate lucrurile astea supără”.

Referitor la proiectul de deviare a Râului Corund, ministrul a explicat că la Administrația Bazinală din zonă există o analiză în curs de finalizare, în care sunt incluse ultimele observații tehnice înainte de stabilirea lucrării.

„Lucrarea de deviere este una pe termen lung, care va dura ani de zile și va costa sute de milioane de euro. Nu este ceva care se va întâmpla peste noapte”, a avertizat ministrul Mediului.

Pentru cele patru localități afectate, inclusiv Praid, ministerul a identificat o soluție care poate fi aplicată în paralel cu alte două lucrări, pentru a reduce timpul de implementare și a restabili cât mai rapid accesul la apă potabilă.

„Eu sunt aici să mă lupt cu absolut toate fake news-urile și vă garantez că voi face asta cu zâmbetul pe buze, pentru că eu, spre deosebire de mulți alții, pot să dorm foarte liniștită seara. Am făcut totul corect în acest minister și mă lupt pentru drepturile oamenilor”, a conchis Diana Buzoianu.