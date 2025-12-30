George Simion: „Cineva trebuie să spună «nu» atunci când regulile sunt încălcate pentru cei care muncesc mult și trăiesc puțin”

Pe final de an, liderul AUR, George Simion, face bilanţul acţiunilor pe care formaţiunea politică pe care o reprezintă le-a întreprins de-a lungul lui 2025.

George Simion a scris pe blogul său despre „anul în care am ales să rămân în picioare”

„2025 nu a fost un an ca oricare altul. A fost un an de ruptură. Un an în care s-a văzut limpede cât de fragilă este democrația atunci când cei aflați la putere decid că voința populară poate fi ignorată. A fost un an în care am fost puși în fața unei alegeri simple și dure: acceptăm abuzul sau ne opunem lui. Eu am ales să mă opun”, îşi începe pledoaria liderul AUR.

Simion îşi motivează acţiunile politice prin aceea că au fost provocate de „anularea alegerilor prezidențiale din 2024”.

„România a intrat într-o zonă periculoasă, în care regulile au fost schimbate din mers, iar votul cetățenilor a fost tratat ca un detaliu incomod. Atunci am simțit că tăcerea ar fi o formă de trădare. De aceea am ieșit în stradă alături de români. Nu din orgoliu, nu pentru capital politic, ci pentru un principiu care nu poate fi negociat: într-o democrație, votul nu se anulează. Am văzut oameni simpli, familii, pensionari, tineri, veniți la proteste din toate colțurile țării – și din afară – nu pentru un partid, ci pentru respect. Pentru dreptul de a fi ascultați. Pentru sentimentul că țara asta încă le mai aparține. Dacă în 2025 am fi ales tăcerea, România ar fi intrat definitiv într-o democrație de fațadă, în care votul există doar pe hârtie, iar decizia reală se ia în afara voinței poporului. Susținerea acordată lui Călin Georgescu a venit din aceeași logică. A fost o decizie asumată, nu comodă. Într-un moment în care mulți au preferat să stea la adăpost, am ales să susțin un mesaj care vorbea despre suveranitate, demnitate și interes național, fără să ceară permisiunea sistemului”, mai scrie Simion, pe blog.

De asemenea, şi candidatura lui Simion la prezidenţiale a fost motivată de „cei care simt că nu mai sunt reprezentați. Pentru cei care muncesc mult și trăiesc puțin. Pentru cei care văd cum Constituția este invocată selectiv, iar regulile sunt respectate doar atunci când convin”

„La final de an, inclusiv adversarii politici au ajuns să constate un fapt incomod: nivelul de încredere pe care românii mi-l acordă este mai mare decât cel de care se bucură Nicușor Dan. Este dovada că românii caută lideri care nu se feresc de confruntare și care nu se retrag de pe poziții atunci când presiunea devine reală. 2025 a fost un an greu(…) 2025 a semnificat, din contră, pregătirea. Ce urmează va fi mai greu, mai dur și mai clar. Știm ce avem de făcut și știm pentru cine luptăm până la capăt”, îşi lansează mesajul noului an George Simion.

