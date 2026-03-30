Diana Șoșoacă, lidera partidului SOS, a fost chemată din nou la Parchetul General în dosarul în care este acuzată de 11 infracțiuni. Printre acestea se regăsesc promovarea ideologiilor extremiste și negarea Holocaustului. Procurorii au propus și efectuarea unei expertize psihiatrice, măsură pe care europarlamentara o califică drept „abuzivă, bolșevică și fascistă”.

Update 10:30: Diana Șoșoacă a ajuns la Parchet

”Rușine, rușine să vă fie. Să le spuneți jandarmilor articolul 39 din Constituția României, articolele 10 și 11 din CEDO, care menționează că orice om din lume, orice popor, are dreptul să facă protest, atâta timp cât nu folosim arme. Singurii care folosiți arme sunteți voi: criminalii, criminalii criminalii”, a strigat Diana Șoșoacă.

Ea a strigat inclusiv injurii la adresa președintelui Nicușor Dan:

„S-a revenit la psihiatria punitivă, reminiscență a acelor acte de teroare împotriva celor care deranjau sistemul. Singurii care trebuie să se ducă să facă o expertiză psihiatrică: în primul rând Nicușor Dan, imbecilul suprem”

Update 09:20: Zeci de susținători o așteaptă pe senatoarea Diana Șoșoacă.

Senatoarea este așteptată luni, la ora 10:00, la Parchetul General, în cadrul aceluiași dosar ce vizează acuzații grave. De această dată, ea ar putea fi supusă unei evaluări psihiatrice, procedură pe care o contestă și o respinge.

„Potrivit actelor comunicate, sunt invocate fapte abracadabrante legate de afirmații făcute în spațiul public inclusiv pe teme istorice, politice și de interes național, iar în același timp mi se solicită exprimarea acordului pentru efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice, cu privire la declarațiile și opiniile politice, procedură pe care o consider extrem de gravă și profund abuzivă, bolșevică și fascistă”, a transmis Șoșoacă într-un comunicat.