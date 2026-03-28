Diana Șoșoacă, chemată luni la Parchet pentru expertiză psihiatrică. Parlamentara acuză autoritățile de „bolșevism”

Luiza DobrescuRuxandra Radulescu
Galerie Foto 11

Senatoarea Diana Șoșoacă, lidera partidului SOS, este chemată, din nou, la Parchetul General, în dosarul în care este acuzată de 11 infracțiuni, printre care promovarea ideologiilor extremiste și negarea Holocaustului. Procurorii propun și o examinare psihiatrică, metodă pe care europarlamentara o consideră „abuzivă, bolșevică și fascistă”. Gândul a obținut, în exclusivitate, citațiile  din partea Parchetului.

Diana Șoșoacă este așteptată la Parchetul General luni la ora 10:00, într-un dosar în care este acuzată de o serie de infracțiuni grave.

De această dată ea ar urma să fie supusă și unei expertize psihiatrice, procedură pe care senatoarea o respinge.

„Potrivit actelor comunicate, sunt invocate fapte abracadabrante legate de afirmații făcute în spațiul public inclusiv pe teme istorice, politice și de interes național, iar în același timp mi se solicită exprimarea acordului pentru efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice, cu privire la declarațiile și opiniile politice, procedură pe care o consider extrem de gravă și profund abuzivă, bolșevică și fascistă”, a transmis Șoșoacă într-un comunicat.

Diana Șoșoacă a fost audiată marți în Comisia pentru afaceri juridice din Parlamentul European, în contextul unei solicitări venite din partea Parchetul General al României privind ridicarea imunității sale parlamentare, într-un dosar cu 11 infracțiuni, aflat în desfășurare.

„Această citație vine după demersurile făcute de Parchetul General pentru ridicarea imunității mele europarlamentare și după audierea din 24 martie, desfășurată într-un climat pe care îl consider ostil și abuziv.

Nu a existat săptămână să nu mă citeze de 2-3 ori, numai când eram plecată în Parlamentul European. Când eram în România, nu m-au citat niciodată și , deși le-am adus la cunoștință că aș putea veni atunci, au refuzat audierea”, a precizat Șoșoacă în comunicatul transmis.

Șoșoacă consideră că este supusă unor abuzuri, bazate pe „intimidare și presiune psihică”

„Solicitarea ridicării imunității, audierea repetată, cererea unei expertize psihiatrice pentru declarații și opinii politice, și continuarea actelor de urmărire penală, toate acestea la un loc, creează imaginea unei presiuni constante exercitate asupra mea pentru opinii politice și pentru faptul că am refuzat să tac și să mă supun.

Consider că astfel de metode amintesc de practici pe care credeam că România le-a abandonat, metode bazate pe intimidare, pe presiune psihică și pe încercarea de a testa rezistența psihică a celui care refuză să se supună ordinelor unui regim dictatorial,până la epuizarea acestuia, exact ca în anii ’50”, a mai adăugat Șoșoacă.

„Nu mă opresc. Nu tac. Nu cedez”

„Vreau sa vă mai spun încă o dată. Nu mă opresc. Nu tac. Nu cedez. Drumul pe care merg nu are cale de întoarcere.

Îmi voi respecta obligațiile legale și mă voi prezenta în fața organelor judiciare ori de câte ori sunt chemată și pot, dar resping categoric și vehement orice încercare de intimidare sau de reducere la tăcere prin dosare, expertize, șantaje, amenințări și presiuni”, a mai precizat europarlamentara.

Senatoarea Diana Șoșoacă, acuzată de lipsire de libertate, promovarea ideologiilor extremiste și negarea Holocaustului

Diana Șoșoacă este acuzată de patru infracțiuni de lipsire de libertate, patru infracțiuni de promovare în public a cultului unor persoane vinovate de genocid și crime de război, dar și de promovarea unor idei fasciste, legionare, rasiste și antisemite. De asemenea, printre acuzații se mai numără și negarea și minimalizarea Holocaustului, faptă prevăzută în OUG nr. 31/2002.

FOTO: Gândul/Mediafax

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe