Diana Șoșoacă rămâne fără imunitate. Comisia juridică a Parlamentului European a votat în unanimitate. Când ar putea fi anchetată șefa SOS

Comisia de afaceri juridice a Parlamentului European (JURI) a votat ridicarea imunității parlamentare a Dianei Șoșoacă. Votul în plen urmează să fie dat săptămâna viitoare la Strasbourg.

Raportul pentru ridicarea imunității liderei S.O.S România a fost votat cu 17 voturi pentru, o abținere și niciun vot împotrivă. Următorul pas este votul în plenul parlamentului, care va avea loc cel mai probabil pe 27 aprilie. Solicitarea de ridicare a imunității a fost formulată de Parchetul General din România.

Ce acuzații i se aduc Dianei Șoșoacă

Șoșoacă este anchetată pentru 11 infracțiuni, printre care propagandă legionară, promovarea cultului unor persoane condamnate pentru crime de răzobi și negarea Holocaustului.

4 infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, prev. de art. 205 alin. 1 Cod penal;

4 infracțiuni de promovarea, în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. de art. 5 din OUG nr. 31/2002;

promovarea, în public, în orice mod, idei, concepții sau doctrine antisemite, prev. de art. 3 din Legea nr. 157/2018, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului;

negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia, prev. de art. 6 alin. 1 din OUG nr. 31 din 2002;

ultraj, prev. de art. 257 alin. 1 și 4 Cod Penal

După audierea din 24 martie, Diana Șoșoacă a transmis că situația are un caracter politic și a afirmat că a primit oferte de protecție din alte state, pe care le-a refuzat.

„Sunt 5 țări, unele europene, care mi-au oferit posibilitatea de a cere azil politic. Le-am mulțumit frumos și am refuzat. Eu nu sunt o lașă”, a spus Diana Șoșoacă.

