Diana Șoșoacă rămâne fără imunitate. Comisia juridică a Parlamentului European a votat în unanimitate. Când ar putea fi anchetată șefa SOS

Comisia de afaceri juridice a Parlamentului European (JURI) a votat ridicarea imunității parlamentare a Dianei Șoșoacă. Votul în plen urmează să fie dat săptămâna viitoare la Strasbourg.
Raportul pentru ridicarea imunității liderei S.O.S România a fost votat cu 17 voturi pentru, o abținere și niciun vot împotrivă. Următorul pas este votul în plenul parlamentului, care va avea loc cel mai probabil pe 27 aprilie. Solicitarea de ridicare a imunității a fost formulată de Parchetul General din România.
Șoșoacă este anchetată pentru 11 infracțiuni, printre care propagandă legionară, promovarea cultului unor persoane condamnate pentru crime de răzobi și negarea Holocaustului.
După audierea din 24 martie, Diana Șoșoacă a transmis că situația are un caracter politic și a afirmat că a primit oferte de protecție din alte state, pe care le-a refuzat.
„Sunt 5 țări, unele europene, care mi-au oferit posibilitatea de a cere azil politic. Le-am mulțumit frumos și am refuzat. Eu nu sunt o lașă”, a spus Diana Șoșoacă.
