Prima pagină » Actualitate » Diana Șoșoacă, audiată în Parlamentul European pentru ridicarea imunității. În caz pozitiv, ar permite anchetarea ei în România pentru acuzații grave

Diana Șoșoacă, audiată în Parlamentul European pentru ridicarea imunității. În caz pozitiv, ar permite anchetarea ei în România pentru acuzații grave
Galerie Foto 2
Europarlamentara si lidera partidului S.O.S. Romania, Diana Sosoaca / FOTO - ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO

Europarlamentara si lidera partidului S.O.S. Romania, Diana Șosoacă, a fost audiată – marți – în Parlamentul European, iar instituția urmează să decidă dacă îi va ridica imunitatea, ceea ce ar permite anchetarea ei în România pentru mai multe acuzații grave.

Audiera a avut loc, cu ușile  în Comisia pentru afaceri juridice din Parlamentul European, în contextul unei solicitări venite din partea Parchetul General al României privind ridicarea imunității sale parlamentare, potrivit Mediafax.

Demersul are legătură cu o anchetă deschisă în România, unde europarlamentara este acuzată de 11 infracțiuni, printre care propagandă legionară, promovarea cultului unor persoane condamnate pentru crime de război și negarea Holocaustului.

Membrii comisiei urmează să redacteze un raport, iar decizia finală va aparține plenului Parlamentului European. În cazul unui vot favorabil, imunitatea acesteia va fi ridicată, iar autoritățile din România vor putea continua ancheta.

Chiar dacă ședința nu a fost publică, Diana Șoșoacă a transmis ulterior un mesaj pe rețelele sociale, unde a prezentat propria versiune asupra discuțiilor.

„Am subliniat foarte clar că e un abuz și un precedent pentru ei și oricine va avea probleme cu puterea de la acel moment. Am prezentat cam tot ceea ce s-a întâmplat în România. Am solicitat să se respecte dreptul la apărare al oricărui om. (…) Sunt sigură că fiecare în sufletul lui a simțit că ar putea fi oricând în locul meu. Le-am spus «ce ar fi acum să ridicăm imunitatea tuturor europarlamentarilor care au vorbit împotriva lui Netanyahu, Metsola, Von der Leyen?» Ar fi trebuit să îmi adreseze întrebări. A fost o liniște mormântală în sală să știți”, a declarat aceasta.

Diana Șoșoacă susține că situația are un caracter politic și a afirmat că a primit oferte de protecție din alte state, pe care le-a refuzat.

„Sunt 5 țări, unele europene, care mi-au oferit posibilitatea de a cere azil politic. Le-am mulțumit frumos și am refuzat. Eu nu sunt o lașă”, a mai spus Diana Șoșoacă.

Decizia Parlamentului European va stabili dacă procedurile judiciare din România pot continua fără obstacolul imunității parlamentare.

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Mihaela Frăsineanu, la Gândul Recycle Now, ediția a VII-a: Implementares economiei circulare trebuie accelerată, cu reguli clare și digitalizare!
18:33
Mihaela Frăsineanu, la Gândul Recycle Now, ediția a VII-a: Implementares economiei circulare trebuie accelerată, cu reguli clare și digitalizare!
METEO Un val de aer polar va lovi România, până la Paște. Care sunt zonele în care temperaturile scad brusc și sunt așteptate ploi
18:27
Un val de aer polar va lovi România, până la Paște. Care sunt zonele în care temperaturile scad brusc și sunt așteptate ploi
MESAJ Maia Sandu: Rusia continuă deliberat să submineze securitatea Republicii Moldova și să pună în pericol viața cetățenilor noștri
18:18
Maia Sandu: Rusia continuă deliberat să submineze securitatea Republicii Moldova și să pună în pericol viața cetățenilor noștri
ULTIMA ORĂ Violențe la protestul minerilor din fața Guvernului. Unul dintre manifestanți are nevoie de îngrijiri medicale. Minerii nu vor să părăsească zona
17:34
Violențe la protestul minerilor din fața Guvernului. Unul dintre manifestanți are nevoie de îngrijiri medicale. Minerii nu vor să părăsească zona
PAȘTE După Târgul de Crăciun de la Craiova, urmează Târgul de Paște. Olguța Vasilescu vrea să întreacă Keukenhof, cea mai faimoasă grădină de flori din lume
17:25
După Târgul de Crăciun de la Craiova, urmează Târgul de Paște. Olguța Vasilescu vrea să întreacă Keukenhof, cea mai faimoasă grădină de flori din lume
LIVE 🚨 Război în Iran, ziua 25: Mojtaba Khamenei a fost de acord să negocieze cu SUA. Mii de pușcași marini americani vor ajunge vineri în Orient
17:19
🚨 Război în Iran, ziua 25: Mojtaba Khamenei a fost de acord să negocieze cu SUA. Mii de pușcași marini americani vor ajunge vineri în Orient
Mediafax
Ședința de Guvern pentru criza carburanților, amânată: Măsurile privind prețurile și exporturile întârzie
Digi24
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
Cancan.ro
De asta l-a părăsit Codruța Filip pe Valentin Sanfira?! 😲 'N-aș ierta NICIODATĂ infidelitatea și violența'
Prosport.ro
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă, jignită pentru cum arată!
Adevarul
„Navele de asalt americane vor curăța tot”. Expert: Ultimatumul lui Trump, o fereastră strategică înainte de asaltul asupra Iranului
Mediafax
Diana Șoșoacă, audiată în Parlamentul European. Decizie așteptată privind ridicarea imunității
Click
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil
Digi24
Prețurile caselor de lux din Dubai scad vertiginos
Cancan.ro
Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat! Care este motivul
Ce se întâmplă doctore
Sora Biancăi Drăgușanu, de nerecunoscut după intervențiile estetice. Transformarea care i-a surprins pe fani! Acum seamănă leit cu vedeta
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce ești surprins de Poliție
Descopera.ro
Capcana etichetelor BIO și Eco: Ce cumpărăm de fapt?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă şi Bubulina stăteau la plajă: - Să nu te zgâieşti la gagici
Descopera.ro
Seneca și Nero: cum a ajuns un filosof să fie condamnat de propriul discipol
INEDIT Din cauza războiului din Golf, criza energetică ar putea dura 5 ani. Șoferii afectați de scumpiri nu pot decât să facă haz de necaz prin meme-uri
18:59
Din cauza războiului din Golf, criza energetică ar putea dura 5 ani. Șoferii afectați de scumpiri nu pot decât să facă haz de necaz prin meme-uri
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 25 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Cioroianu
18:36
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 25 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Cioroianu
ULTIMA ORĂ Filipine a devenit prima țară din lume care a declarat stare de urgență energetică ca răspuns la conflictul din Orientul Mijlociu
18:31
Filipine a devenit prima țară din lume care a declarat stare de urgență energetică ca răspuns la conflictul din Orientul Mijlociu
DECIZIE Catolicii au primit aprobarea Vaticanului: pacienții pot primi transplanturi de organe de la animale
18:24
Catolicii au primit aprobarea Vaticanului: pacienții pot primi transplanturi de organe de la animale
VIDEO EXCLUSIV Diana Buzoianu, la Gândul Recycle Now: „Deșeurile nu sunt o problemă, ci o resursă pentru viitorul economic al României”
18:18
Diana Buzoianu, la Gândul Recycle Now: „Deșeurile nu sunt o problemă, ci o resursă pentru viitorul economic al României”
GALERIE FOTO Cât costă un „muzeu vintage” pe Olx: Un aparat foto Kodak din 1972, o bancnotă din 1966 și o cutie de Amigo dinainte de 1989, printre „exponate”
18:12
Cât costă un „muzeu vintage” pe Olx: Un aparat foto Kodak din 1972, o bancnotă din 1966 și o cutie de Amigo dinainte de 1989, printre „exponate”

Cele mai noi

Trimite acest link pe