În timp ce PSD şi AUR mai aşteaptă cu documentul, care ar trimite acasă Guvernul Ilie Bolojan, SOS anunţă că depune moţiune împotriva actualului guvern.

Diana Şoşoacă, lidera SOS, a anunţat joi, pe facebook care sunt intenţiile politice.

Rămâne de văzut dacă partidele vor semna această moţiune.

Diana Şoşoacă a declarat,pentru Gândul, că lucrează deja la textul moţiunii care, până diseara, va fi gata.

„NU VREȚI NICIUNUL SĂ FORMULAȚI MOȚIUNEA??? O FACEM NOI! VOI SEMNAȚI-O! ADEVĂRUL NE VA ELIBERA! TOTUL PENTRU ROMÂNIA!”, mai scrie Şoşoacă.

Între timp, Comisia Juridică din Parlamentul European a decis ridicarea imunităţii parlamentare a Dianei Şoşoacă, pentru a putea fi cercetată în cele 11 dosare.

