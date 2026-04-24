Dominic Fritz, președintele USR, ar da PSD în judecată, după decizia partidului de a ieși de la guvernare, asta dacă legea i-ar permite. A fost anunțul făcut chiar de liderul USR.

Fritz ar vrea să dea PSD în judecată

Dominic Fritz afirmă că protocolul de coaliție cu PSD nu mai are nicio relevanță, acuzând partidul că a încălcat în mod repetat acordul prin voturi alături de AUR împotriva partenerilor de guvernare.

Liderul USR susține că înțelegerea politică „nu mai valorează nici cât hârtia pe care este scrisă”, după ce social-democrații au ales în mai multe rânduri să voteze împotriva aliaților lor.

„Dacă aș putea să-i dau în judecată pentru nerespectarea protocolului, aș fi făcut-o deja”, a spus la RRA Dominic Fritz.

Liderul USR spune că PSD a încălcat protocolul de coaliție, chiar și înainte de criza politică actuală

Partidul lui Sorin Grindeanu a votat alături de AUR o moțiune simplă împotriva Dianei Buzoianu, iar, tot alături de formațiunea lui George Simion, PSD a blocat și votul pentru Avocatul Poporului. Acesta susține că PSD a dorit ca funcția să fie ocupată de o persoană care ”să facă ce vrea partidul”.

„PSD a avut o majoritate paralelă cu AUR și și-a rezervat dreptul să ne șantajeze oricând”, a transmis Fritz.

Președintele USR a transmis, printre altele, că până nu se votează o moțiune de cenzură, revenirea PSD în Guvern rămâne posibilă din punct de vedere formal. „Din responsabilitate pentru România, putem să reașezăm lucrurile, dar cu Ilie Bolojan premier”, a spus el.

Miniștrii PSD și-au dat demisia joi din Guvern

Miniștrii social-democrați au plecat de la Guvern după ce și-au depus demisiile. Printre demisionarii care au ieșit din Palatul Victoria se numără Florin Manole, Alexandru Rogobete, Bogdan Ivan, Radu Marinescu, Ciprian Șerban și Florin Barbu.

Miniștrii PSD și-au depus, joi, demisiile, la Palatul Victoria. Într-un comunicat de presă, PSD precizează că demisiile „reprezintă actul politic prin care a fost formalizată decizia partidului de a retrage sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan”.

AUTORUL RECOMANDĂ: