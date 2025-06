Nu am avut privilegiul să mă nasc aici, nu am avut privilegiul să învăț această limbă grea, ca limbă maternă. Am învățat-o la 19 ani. Nu știam niciun cuvânt. Pentru fiecare cuvânt românesc pe care-l scot din gura mea am muncit. De 22 de ani, în fiecare zi, am învățat câte puțin.

Haterilor le transmit folosiți limba română, în primul rând, corect și folosiți-o pentru a munci, pentru a construi, nu pentru a mă ataca.

Nu sunt român în acte este de notorietate. Trec prin cea mai românească experiență. Asta mă face să mă simt, în fiecare zi, un pic mai român.