Dublă lovitură pentru Iohannis. Și fără PALAT și fără bani

Guvernul a decis, în ședința de joi, ce se va întâmpla cu vila de protocol din Bd. Aviatorilor 86, care se renova cu milioane de euro de la bugetul de stat și care i-ar fi revenit lui Klaus Iohannis, după finalizarea mandatului de la Cotroceni. Purtătorul de cuvânt al Executivului a anunțat că locuința va fi dată spre închiriere.

„A fost adoptată o hotărâre de guvern, neclasificată, privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil și trecerea acestuia din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, cu destinația comercială. Deci, în vederea închirierii. Este vorba despre imobilul situat în bulevardul Aviatorilor nr. 86, sector 1”, a afirmat Ioana Dogioiu, în conferința de presă susținută la Palatul Victoria, la finalul ședinței de Guvern.

De asemenea, a fost actualizată valoarea de inventar la aproximativ 14,5 milioane de lei.

În noiembrie 2024, Guvernul Ciolacu aproba desecretizarea cheltuielilor pentru vila din Str. Aviatorilor, imobil despre care s-a vehiculat în spaţiul public că ar urma să fie atribuit preşedintelui Klaus Iohannis, la finalizarea mandatului.

RA-APPS decontase până la acel moment aproape 14 milioane de lei fără TVA, echivalentul a aproape 3 milioane de euro, pentru lucrările de reabilitare.

În documentul semnat de fostul premier Nicolae Ciucă se preciza că imobilul va avea destinaţia de reşedinţă oficială pentru persoanele care au avut calitatea de şef al statului român.

În replică, liderul PNL la acea vreme, Nicolae Ciucă, candidat la alegerile prezidenţiale, îl acuza pe premierul Marcel Ciolacu că a preferat să desecretizeze doar un obiectiv din administrarea RA-APPS, în scop electoral şi folosind instituţia în campanie şi îi cerea să fie total transparent, începând cu sumele alocate pentru renovarea vilei sale de protocol şi a celorlalţi beneficiari din Guvern.

Săptămâna trecută, fostul președinte Klaus Iohannis a fost notificat de ANAF să dea înapoi banii pe casa din Sibiu pierdută în instanță.

ANAF l-a notificat pe Klaus Iohannis că trebuie să plătească 4,7 milioane lei, reprezentând suma încasată din chiriile, plus penalități și dobânzi, pentru imobilul din Sibiu pe care fostul președinte l-a pierdut definitiv.

