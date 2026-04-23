Președintele Nicușor Dan a avut, miercuri, consultări cu liderii coaliției de guvernare, la Palatul Cotroceni, pe fondul deciziei PSD de a-i retrage sprijinul premierului liberal Ilie Bolojan. După 10 ore de discuții, șeful statului a transmis că a cerut partidelor să „dezescaladeze” retorica publică.

Nicușor Dan a avut astăzi, la Palatul Cotroceni, discuții cu liderii coaliției de guvernare. Cum s-au desfășurat evenimentele

În jurul orei 09:00, Delegația PSD, formată din președintele formațiunii, Sorin Grindeanu, vicepremierul Marian Neașcu și secretarul general al partidului, europarlamentarul Claudiu Manda, a fost primită la Palatul Cotroceni de către președintele Nicușor Dan și consilierii săi.

Sorin Grindeanu a reiterat că PSD vrea schimbarea lui Ilie Bolojan sau trece în opoziție fără a susține un guvern minoritar.

„Tocmai ce am încheiat consultarea cu președintele Nicușor Dan. Noi am informat, urmare a deciziei luate luni, punctele noastre de vedere. Am spus soluțiile pe care le vedem a fi viabile. Am expus în continuare ca una din soluții să fie continuarea acestei coaliții pro-europene, dar cu alt prim-ministru. Dacă nu se ajunge la o armonizare a punctelor de vedere evident PSD poate să treacă în opoziție nesusținând un guvern minoritar”, a declarat Sorin Grindeanu.

Premierul Bolojan, după discuțiile cu Nicușor Dan: ”Îmi asum în continuare mandatul de premier”

La doar o oră și jumătate, delegația PNL, formată din Ilie Bolojan, Dan Motreanu, Adrian Vestea, Cătălin Predoiu, Nicoleta Pauliuc și Ciprian Ciucu au purtat discuții cu șeful statului, iar, la finalul acestora, premierul României a declarat că l-a informat pe Nicușor Dan că își va asuma în continuare fincția de prim-ministru al țării.

„Am încheiat consultările cu domnul președinte în care am prezentat poziția PNL. Această poziție reflectă deciziile pe care Biroul Politic le-a decis ieri. Îmi asum în continuare mandatul de premier. PNL va susține în plan guvernamental activitatea Guvernului astfel încăt să putem desfășura o activitate de administrare a țării în aceste situații diferite”, a declarat Ilie Bolojan.

Simion, nemulțumit de decizia lui Nicușor Dan de a nu chema partidul său la consultări

De altfel, George Simion, liderul partidului car nu a fost chemat la consultări, a criticat, într-o declarație de presă, decizia șefului statului de a nu consulta toate partidele.

„Nicușor Dan a organizat ceva consultări, nu am fost invitați noi sau cei de la alte forțe de opoziție”, a spus George Simion. „Este o jignire la adresa votanților noștri”.

„Nu considerăm ca PSD va depune o moțiune și care va duce la bun sfârșit ceea ce a zis. (…) Noi votam orice moțiune împotriva acestui guvern”, a spus Simion.

Hunor: ”Responsabilitatea politică trebuie dată unui om care răspunde în fața electoratului”

În jurul orei 15:00, UDMR a fost primit la Palatul Cotroceni pentru discuțiile cu șeful statului, la finalul acestora, Kelemen Hunor a dezvăluit că în discuția cu președintele Dan nu au fost identificate soluții.

El a subliniat că nu a fost făcută o listă a miniștrilor care vor prelua interimar ministerelor deținute până acum de PSD. „Nu am discutat portofolii dar am stabilit că, daca într-adevăr miniștrii PSD se retrag, vom discuta. Suntem pregătiți să preluăm. Nu am discutat nici măcar câte vom prelua”, a declarat președintele UDMR.

„Responsabilitatea politică trebuie dată unui om care răspunde în fața electoratului. Atunci partidele vor intra într-un blocaj decizional”, a spus Kelemen Hunor.

Nicușor Dan a primit la Palatul Cotroceni și 8 deputați din grupul minorităților naționale, în frunte cu liderul de grup Varujan Pambuccian.

Ultimul partid cu care șeful statului a purtat discuții a fost USR, cu care acesta a petrecut mai bine de două ore. Delegația a fost formață din Dominic Fritz, Oana Țoiu, Diana Buzoianu, Radu Miruță , Diana Stoica și Oana Murariu.

Dominic Fritz a concluzionat că discuția cu șeful statului a fost una ”lungă și extrem de sincer, deschisă”. În cadrul consultărilor, partidul i-a explicat președintelui viziunea și princiile pe baza cărora va lua decizii în zilele următoare.

„I-am explicat viziunea noastră, principiile noastre, pe baza cărora luăm decizii în aceste zile. L-am asigurat că îl susținem pe premierul Ilie Bolojan și am spus că o să continuăm prezența noastră în acest guvern, tocmai pentru că suntem îngrijorați de pierderea celor 10 miliarde de euro din PNRR, de pierderea celor 16 miliarde de euro din programul SAFE și suntem îngrijorați ca reformele pe care le-a început acest guvern, curățenia, dreptatea pe care a început să le facă acest guvern (…), ca aceste reforme să fie acum șterse cu buretele”, a spus Dominic Fritz.

Concluziile lui Nicușor Dan, după 10 ore de consultare cu partidele din coaliție

La finalul zilei, după 10 ore de consultări, șeful statului a transmis că le-a cerut partidelor, în cadrul discuțiilor de azi, ”dezescaladarea conflictelor”.

”Au fost consultări informale.

Suntem, evident, într-o criză politică; nu a început azi. De luni de zile, neînțelegerile și diferențele de opinie dintre partide s-au amplificat. Ce am cerut eu partidelor este să dezescaladeze retorica publică, să se uite la viitor mai mult decât la trecut, să se uite la soluții mai mult decât la probleme. În orice formulă politică, majoritară sau minoritară, vom avea nevoie de dialog. Dincolo de criza politică, trebuie să asigurăm românii că avem instituții ale statului care funcționează, cu o diferență de opinie la nivel politic. Fiecare dintre partidele care au venit azi au afirmat expres că exclud o guvernare cu forțe antioccidentale și fiecare dintre ele și-a exprimat disponibilitatea de cooperare pe proiectele pe care România le are în perioada următoare, deci calm și vom trece prin asta”, a declarat Nicușor Dan.