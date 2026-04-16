Prima pagină » Știri politice » După nici un an de mandat, Nicușor Dan visează deja la al doilea mandat. A spus-o răspicat într-un interviu

După nici un an de mandat, Nicușor Dan visează deja la al doilea mandat. A spus-o răspicat într-un interviu

După nici un an de mandat, președintele României visează deja la un al doilea. Prezent la Europa Fm, Nicușor Dan a spus răspicat că își dorește un al doilea mandat ca șef al statului. 

Ilie Bolojan a anunțat că nu vrea să candideze la alegerile prezidențiale din 2023 și a subliniat că acesta îl va susține în continuare pe Nicușor Dan. În acest sens, șeful statului a spus că își dorește „de principiu” un al doilea mandat de președinte, dar a negat faptul că această dorință a devenit o obsesie.

„De principiu, îmi doresc un al doilea mandat, pentru că am înțeles la Primărie ce înseamnă să construiești, dar obsesia că, am tot văzut asta în spațiul public, că tot ce fac eu în momentul ăsta este pentru că vreau al doilea mandat nu este deloc aevărată”, a spus președintele Nicușor Dan. 

Nicușor Dan nu a venit cu argumente concrete pentru care ar merita un al doilea mandat de președinte, dar a subliniat că înțelege responsabilitatea pe care i-o oferă această funcție. În final, președintele României a spus că prioritar pentru acest mandat este să facă cât mai mult bine României.

„Ce vreau eu să spun este că înțeleg responsabilitatea pe care poziția asta mi-o dă, trăim o perioadă complicată, și intern, și extern, și prioritatea mea este ca prin acest mandat să fac cât mai bine României, și după aia mai vedem”.

RECOMANDAREA AUTORULUI: 

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe