Elena Lasconi s-a „enervat” pe Bolojan, că nu vrea să facă reformă „pe bune”. „Înfuriem populația. Ajută izolaționiștii”

07 oct. 2025, 17:39, Știri politice
Concedierile din administrația locală, prepuse de Bolojan, o scot din sărite pe Elena Lassconi. „Am voie să mă enervez”, spune primărița, care reclamă că premierul nu vrea să facă o „reformă pe bune”.

„Eu nu am nimic împotrivă să facem reduceri de personal sau să reducem cheltuielile cu salariile, dar ar trebui făcută o analiză pe fiecare UAT în parte și se poate face lucrul acesta, însă nu se dorește. Noi dacă vorbim despre o reformă pe bune în administrație, atunci haideți să o facem pe bune”, spune Lasconi, într-o intervenție la Digi24.

Pe fosta candidată la alegerile prezidențiale o interesează o analiză pe activitatea primarilor, „care sunt primăriile care au venit cu plus valoare în ultimii 10 ani, de exemplu”. Primărița spune că are 55 de angajați în aparatul de specialitate al Primăriei Câmpulung și nu poate disponibiliza.

„Nu am economisi atât cât am economisi dacă am reduce cu 10%, de exemplu, cheltuielile pentru salariile angajaților. Dar eu vorbesc de 55, neluând în considerare poliția locală de la Poliția Locală. Nu am o problemă să dau afară, mai ales că există, să zicem, polițiști care nu sunt profesioniști și nu am o problemă să fac lucrul acesta, dar credeți-mă, nu am cu cine să implementez aceste proiecte”, declară Lasconi.

Lasconi este contrariată că nu se vorbește despre o „reformă pe bune”. În schimb, se iau măsuri care „înfurie populația”, lucru care „ajută izolaționiștii, potrivit fostei șefe a USR.

„De ce nu vorbim despre reforma aia în care să fie comune cu 5000 de locuitori, adică să comasezi comunele. Nu discută despre reformă. Mie mi se pare că suntem într-un film foarte prost. Adică, e o bătaie de joc la adresa primarilor harnici. În primul rând, noi ce dorim să facem? Noi vrem să mergem înspre bine, spre progres? Or, cu toate măsurile astea nu facem altceva decât să înfuriem populația. Și asta nu ajută, dimpotriva, ajută izolaționiștii. Peste 3 ani o să avem o majoritate de izoraționiști în Parlament și de acolo până la o dictatură mai este doar un mic pas, extrem de mic”, crede Lasconi.

