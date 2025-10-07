George Simion, taxat dur de asociațiile pentru persoane cu autism, după atacul la Nicușor Dan: „Eu v-am zis că e autist”

Ce spun asociațiile pentru persoane cu autism

Federația a publicat și o scrisoare deschisă adresată lui George Simion, cu privire la derapajul verbal folosit de acesta la adresa președintelui României, când a folosit termeni cu sens peiorativ, care jignesc o categorie de persoane care se confruntă, în mod serios, cu tulburarea de spectru autist.

„Către domnul George Simion – Președintele Partidului AUR. Pentru a nu știu câta oară, domnule Simion – președintele celui mai important partid de opoziție din România – ați avut un derapaj public inadmisibil, catalogându-l pe Președintele României drept „autist”. Domnule Simion, dacă nici până acum nu ați înțeles apelurile noastre repetate, atunci trebuie să recunoaștem că nu doriți să le luați în seamă. Prin astfel de declarații, nu jigniți doar comunitatea persoanelor care trăiesc cu autism, ci întreaga populație de aproape un milion de persoane cu dizabilități din România, familiile și specialiștii care le sprijină zi de zi. Astfel de cuvinte nu sunt simple „metafore politice” – sunt insulte la adresa unor oameni care merită respect și sprijin, nu batjocură!”, este menționat în scrisoare.