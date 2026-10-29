Prima pagină » Actualitate » Veterinar „de ocazie” în Dâmbovița: Bărbatul ar fi castrat trei capre fără anestezie / Nu se află la prima intervenție

Veterinar „de ocazie” în Dâmbovița: Bărbatul ar fi castrat trei capre fără anestezie / Nu se află la prima intervenție

Maya Radu
Veterinar „de ocazie” în Dâmbovița: Bărbatul ar fi castrat trei capre fără anestezie / Nu se află la prima intervenție
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un bărbat în vârstă de 54 de ani, din comuna Lucieni, județul Dâmbovița, este cercetat penal după ce ar fi castrat trei capre fără anestezie, provocându-le suferințe fizice intense. Acesta este suspectat și că ar fi efectuat, în mod repetat, intervenții medical-veterinare fără să aibă studii de specialitate sau dreptul legal de a practica astfel de activități.

Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgoviște, au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară la locuința bărbatului.

Trei capre ar fi fost castrate fără anestezie

Potrivit cercetărilor, la data de 27 septembrie, în jurul orei 19:00, în timp ce se afla în comuna Lucieni, ar fi efectuat, fără drept, trei intervenții chirurgicale de castrare a trei exemplare de caprine, masculi, aparținând unei femei, fără consimțământul acesteia, și provocând animalelor suferințe fizice intense, întrucât intervențiile au fost efectuate fără anestezie.

Totodată, în perioada 2023 – iulie 2026, bărbatul ar fi efectuat, în mod repetat, intervenții specifice activităților medical-veterinare, constând în administrarea a 11 vaccinuri unui număr de 5 exemplare canine, efectuarea unui tratament injectabil unui exemplar bovin, precum și completarea și semnarea carnetelor de sănătate ale animalelor, fără a deține studii de specialitate și fără a avea dreptul legal de a exercita astfel de activități.

A fost dispusă reținerea acestuia pe bază de ordonanță, pentru 24 de ore, iar ulterior, măsura controlului judiciar pe o perioadă de 58 de zile.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Județul din România remarcat la nivel mondial. A fost inclus în clasamentul celor mai bune 100 de povești de turism sustenabil
15:38
Județul din România remarcat la nivel mondial. A fost inclus în clasamentul celor mai bune 100 de povești de turism sustenabil
ENERGIE România cere sprijinul statelor UE pentru retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă, în contextul investigației Comisiei Europene. Anunțul ministrului Energiei
15:16
România cere sprijinul statelor UE pentru retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă, în contextul investigației Comisiei Europene. Anunțul ministrului Energiei
REACȚIE Ana Birchall dă în judecată CSM. Fostul ministru al Justiției a fost inclus pe o „listă neagră” pentru postări pe Facebook: „Suntem în anul 2026 sau ne-am întors în 1989?”
14:11
Ana Birchall dă în judecată CSM. Fostul ministru al Justiției a fost inclus pe o „listă neagră” pentru postări pe Facebook: „Suntem în anul 2026 sau ne-am întors în 1989?”
VIDEO „Salvarea mea a fost România”: Adevărul necenzurat al lui Cristi Filipescu, supraviețuitor Colectiv, despre medici, spitale și ipocrizia sistemului, la 11 ani de la incendiul Colectiv
14:08
„Salvarea mea a fost România”: Adevărul necenzurat al lui Cristi Filipescu, supraviețuitor Colectiv, despre medici, spitale și ipocrizia sistemului, la 11 ani de la incendiul Colectiv
NEWS ALERT Americanii pleacă de tot din Marea Neagră. După Exxon, gigantul Carlyle vinde și ultimul perimetru de gaze din România. Cine sunt olandezii care îl preiau
14:00
Americanii pleacă de tot din Marea Neagră. După Exxon, gigantul Carlyle vinde și ultimul perimetru de gaze din România. Cine sunt olandezii care îl preiau
FLASH NEWS Sindicatele din administrație reclamă erori de calcul în planul de comasare a localităților: însoțitorii persoanelor cu handicap, trecuți laolaltă cu angajații primăriilor
13:46
Sindicatele din administrație reclamă erori de calcul în planul de comasare a localităților: însoțitorii persoanelor cu handicap, trecuți laolaltă cu angajații primăriilor
Mediafax
Europa cu două viteze în sănătate. Românii așteaptă peste trei ani pentru medicamente noi, germanii doar două luni
Digi24
„Fiul lui Călin Georgescu a câștigat Balonul de Aur”. O postare ironică pe TikTok, virală în rândul susținătorilor: „Așa tată, așa fiu”
Cancan.ro
Antena 1, acuzată că a aranjat cursa pentru Ultima Șansă de azi-noapte, pentru Mirela Vaida și Oana Tomoiagă. Cel 4 detalii ciudate observate în timpul probei
Prosport.ro
Compania în care e acționar iubitul Simonei Halep, în topul giganților europeni, după ce veniturile au crescut la 280 de milioane de euro!
Adevarul
De ce vorbesc Finlanda și Norvegia cu Putin, iar România evită orice contact? Analist: „Diplomația nu o folosești doar cu prietenii”
Mediafax
Nicușor Dan, mesaj la Gala MEDIAFAX 35: „Un adevărat reper pe piața media din România”
Click
Jack Nicholson s-a retras definitiv din actorie. Ce spune Michael Douglas despre viața legendarului de la Hollywood
Digi24
Ce voiau să facă la Kiev doi soldați ruși care au dezertat de pe front și s-au deghizat în civili
Cancan.ro
Cele 4 cuvinte pe care i le-a șoptit Maurice la ureche lui Alex Gîlcă, după ce a fost eliminat de la Asia Express. Anterior, soțul Valeriei Lungu îl amenințase cu moartea
Ce se întâmplă doctore
A pierdut averea de 2 milioane de euro și a ajuns să trăiască dintr-un salariu de 5.000 de lei. Cu ce se ocupă acum Nicolae Mitea și ce spune despre Andreea Tonciu
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Primii polițiști care vor patrula aerian cu drona: Are girofar și sună ca un roi de viespi furioase
Descopera.ro
Ar putea fi aceasta soarta Pământului?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit fosila care rescrie istoria amfibienilor
Mediafax Italia
AMENDĂ dacă DORMI în mașină! Ce spune Codul rutier
Mediafax Spania
Primul pod transbordor din lume! Poți traversa râul în nacelă
SCANDALOS Îmbrânceli și lovituri cu pumni și picioare în Parlamentul Armeniei. Este pentru a doua oară în acest an când au loc bătăi ca într-o gală MMA
15:32
Îmbrânceli și lovituri cu pumni și picioare în Parlamentul Armeniei. Este pentru a doua oară în acest an când au loc bătăi ca într-o gală MMA
EXCLUSIV Mirel Palada, mesaj dezarmant, după ce Georgescu a primit alte 30 de zile de arest: Uitați de el/Dacă Sistemul a înfipt dinții în el nu îi mai dă drumul
15:28
Mirel Palada, mesaj dezarmant, după ce Georgescu a primit alte 30 de zile de arest: Uitați de el/Dacă Sistemul a înfipt dinții în el nu îi mai dă drumul
FLASH NEWS Viceprimarul PNL al comunei Ciurila, Vasile Morea, ar fi fost reținut pentru 24 de ore. Acuzațiile vizează presupuse nereguli privind modul de acordare al ajutoarelor sociale
15:20
Viceprimarul PNL al comunei Ciurila, Vasile Morea, ar fi fost reținut pentru 24 de ore. Acuzațiile vizează presupuse nereguli privind modul de acordare al ajutoarelor sociale
FLASH NEWS Luca Niculescu anunță deblocarea urgentă a finanțărilor pentru sănătate și rectificare bugetară: ”În ședința de Guvern de mâine vom adopta decizia în acest sens”
15:15
Luca Niculescu anunță deblocarea urgentă a finanțărilor pentru sănătate și rectificare bugetară: ”În ședința de Guvern de mâine vom adopta decizia în acest sens”
ECONOMIE Giorgia Meloni majorează taxele în Italia pentru bănci și companii din energie. În România, au scăzut taxele pe multinaționale
15:02
Giorgia Meloni majorează taxele în Italia pentru bănci și companii din energie. În România, au scăzut taxele pe multinaționale
FLASH NEWS Ministrul Afacerilor Interne face anunțul despre modul de plată al angajaților pentru zilele lucrate în weekend. Ce se întâmplă cu salariile în 2027
14:41
Ministrul Afacerilor Interne face anunțul despre modul de plată al angajaților pentru zilele lucrate în weekend. Ce se întâmplă cu salariile în 2027

Cele mai noi

Trimite acest link pe