Veterinar „de ocazie” în Dâmbovița: Bărbatul ar fi castrat trei capre fără anestezie / Nu se află la prima intervenție

Un bărbat în vârstă de 54 de ani, din comuna Lucieni, județul Dâmbovița, este cercetat penal după ce ar fi castrat trei capre fără anestezie, provocându-le suferințe fizice intense. Acesta este suspectat și că ar fi efectuat, în mod repetat, intervenții medical-veterinare fără să aibă studii de specialitate sau dreptul legal de a practica astfel de activități.

Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgoviște, au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară la locuința bărbatului.

Trei capre ar fi fost castrate fără anestezie

Potrivit cercetărilor, la data de 27 septembrie, în jurul orei 19:00, în timp ce se afla în comuna Lucieni, ar fi efectuat, fără drept, trei intervenții chirurgicale de castrare a trei exemplare de caprine, masculi, aparținând unei femei, fără consimțământul acesteia, și provocând animalelor suferințe fizice intense, întrucât intervențiile au fost efectuate fără anestezie.

Totodată, în perioada 2023 – iulie 2026, bărbatul ar fi efectuat, în mod repetat, intervenții specifice activităților medical-veterinare, constând în administrarea a 11 vaccinuri unui număr de 5 exemplare canine, efectuarea unui tratament injectabil unui exemplar bovin, precum și completarea și semnarea carnetelor de sănătate ale animalelor, fără a deține studii de specialitate și fără a avea dreptul legal de a exercita astfel de activități.

A fost dispusă reținerea acestuia pe bază de ordonanță, pentru 24 de ore, iar ulterior, măsura controlului judiciar pe o perioadă de 58 de zile.