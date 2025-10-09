Este România pregătită de un eventual blackout? Ilie Bolojan: „Nu ar trebui să avem o astfel de situație”

Premierul Ilie Bolojan a spus joi într-o emisiune B1 că există capacitățile de producție a energiei necesare și că nu ar trebui să avem o astfel de situație de blackout.

„Din punctul meu de vedere nu ar trebui să avem o astfel de situație pentru că există capacitățile de producție pentru cea mai mare parte a perioadei, iar în aceste ore în care avem o subproducție în România, vom achiziționa de pe piețele externe”, spune Premierul.