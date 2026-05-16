Euractiv îl critică dur pe Nicușor Dan: „Eroul de ieri al UE este azi un zero în stil MAGA" / „Orchestrează criza politică a României"
Nicușor Dan / Foto - Mediafax
Platforma europeană Euractiv publică o analiză extrem de critică la adresa președintelui Nicușor Dan, pe care îl acuză că s-ar îndepărta de direcția pro-europeană și că adoptă tot mai mult o retorică apropiată de curentul MAGA. Publicația susține că șeful statului ar avea o poziționare „ambiguă” și că relația sa cu foștii aliați politici s-a deteriorat puternic.

Euractiv: Nicușor Dan se apropie de zona populistă

Publicația de la Bruxelles, specializată în politici europene, susține că actualul președinte al României ar fi început să adopte o direcție diferită față de cea care l-a consacrat în fața liderilor europeni.

„Cândva favoritul UE, președintele român Nicușor Dan este acum criticat de foștii aliați, care îl acuză că exploatează – și chiar orchestrează – criza politică a României, adoptând în același timp o postură din ce în ce mai naționalistă, în stil MAGA. Schimbarea marchează o inversare bruscă față de anul trecut, când Dan era perceput pe scară largă în UE drept candidatul prezidențial preferat pentru a contracara influența rusă și naționalismul de dreapta în ascensiune”, scrie Euractiv.

Cristian Ghinea: „Ne ia pe noi, cei pro-UE, de la sine-înțeleși”

Printre vocile critice citate de Euractiv se află și senatorul USR Cristian Ghinea, fost apropiat politic al lui Nicușor Dan.

Dan este un adevărat conservator și eurosceptic”, afirmă acesta, adăugând că președintele „curtează MAGA în detrimentul viitoarei noastre relații cu SUA după încheierea MAGA”.

Totodată, Ghinea susține că șeful statului ar fi abandonat electoratul pro-european care l-a susținut în campanie.

Președintele a fost ales pe un trend pro-UE și ca o respingere a extremei drepte, dar are o politică bizară de conciliere și ne ia pe noi, cei pro-UE, de la sine înțeleși”, a spus Ghinea pentru Euractiv.

În articol este menționată și anularea recepției dedicate Zilei Europei de la București, eveniment la care urma să participe Roberta Metsola. Potrivit publicației, aceasta și-a anulat prezența pentru a se concentra pe votul de neîncredere din 5 mai, care a dus la căderea Guvernului României.

Cum își explică Nicușor Dan pozițiile față de UE

Potrivit Euractiv, Nicușor Dan și-a motivat criticile la adresa Uniunii Europene prin faptul că Bruxelles-ul ar funcționa prea mult pe baza unor „sloganuri” și că ar fi acționat „ideologic”, ignorând dezvoltarea industriei de apărare.

Președintele a insistat însă că își păstrează neutralitatea și că România va avea în continuare un „guvern pro-occidental”.

Publicația mai notează că „Acuzația de apropierea față de MAGA este susținută de politica externă a lui Nicușor Dan: el a fost singurul șef de stat al UE prezent la Reuniunea Consiliului pentru Pace al lui Trump din februarie, în plin conflict Washington-Bruxelles”.

Potrivit unor surse citate de Euractiv, „Dan ar fi evitat atacurile directe la adresa AUR tocmai din cauza legăturilor acestui partid cu cercurile trumpiste de la Washington”.

Euractiv: imaginea președintelui s-a schimbat radical

Euractiv mai amintește că Nicușor Dan a ajuns la Palatul Cotroceni „cu sprijinul puternic al Partidului Popular European, după ce l-a învins pe George Simion, liderul AUR”.

Publicația reamintește și contextul alegerilor prezidențiale din 2024, anulate înaintea turului al doilea de Curtea Constituțională, precum și faptul că victoria lui Nicușor Dan „a fost salutată ca mesianică”, însă apreciază că „astăzi, profilul său pare mult mai ambiguu”.

