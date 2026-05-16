Un carnețel cu mesajul „#JeSuisBolo” a atras toate privirile la Târgul de Carte Gaudeamus din Oradea. Pe coperta acestuia apare o imagine din Piața Unirii și un chenar galben pe care sunt desenate sprâncene încruntate și o privire severă, care sugerează direct imaginea premierul interimar.

Editura orădeană Bookbite a venit cu ideea originală care s-a dovedit a fi o metodă foarte bună de a atrage numeroși vizitatori la stand. Pe coperta apare mesajul „#JeSuisBolo”, sintagmă folosită și la mitingurile de susținere organizate înaintea votului moțiunii de cenzură din Parlament, în urma căruia Guvernul Bolojan a fost demis.

În interior, cititorii au descoperit un text în grai popular, inspirat din melodia „Bate vânt de la Orade’”, a artistei Florica Ungur. Poezia face trimitere la târgul de carte, la Biblioteca Județeană, la șantierele din oraș și la episodul politic în urma căruia Guvernul Bolojan a fost demis după ce AUR și PSD au depus o moțiune de cenzură.

„Bate vânt de la Orade, ce de cititori, măi bade! / Bate vânt de art nouveau / Nealcoș centru, vă zic io! / Trimis-u-mi-o badea carte / Pân’ pasaj pă la Orade, / Io nu i-am trimis ’napoi / Fiindcă-i șantier la noi”, se arată în mesajul tipărit în carnețel. „No, da’ să vezi bibliotecă / Uriașă și cochetă / Și plină de ficțiune / Ca și-o-anume moțiune”, se încheie textul, în aceeași notă.

