Ilie Bolojan, mesaj pentru absolvenții Universității de Vest din Timișoara: „Performanța nu vine peste noapte, ci se clădește în timp”

Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, a transmis un mesaj pe rețelele de socializare după ce a vorbit, astăzi, în fața studenților la ceremonia de absolvire a promoției 2026 de la Universitatea de Vest din Timișoara.

Șeful Executivului a revenit la Timișoara după 33 de ani, după ce a absolvit Universitatea de Vest și Universitatea Politehnica. Acesta spune că le-a vorbit absolvenților, nu doar în calitate de premier interimar, ci în calitate de fost student care știe ce înseamnă emoția absolvirii.

„Astăzi am revenit la Timișoara, locul unde acum 33 de ani am absolvit Universitatea de Vest și Universitatea Politehnica și unde s-au pus bazele formării mele. Am participat la ceremonia de absolvire a promoției 2026 a UVT, nu doar în calitate de prim-ministru interimar, ci, mai ales, ca fost student care știe ce înseamnă emoția acestui moment”, a scris Ilie Bolojan pe pagina sa de Facebook.

Bolojan le-a vorbit absolvenților despre lucrurile care l-au ghidat în viață

Ilie Bolojan a mai spus că le-a vorbit tinerilor despre cele trei lucruri esențiale care l-au ghidat în viață: munca, pasiunea și respectul. De asemenea, premierul le-a transmis absolvenților că performanța se construiește prin efort și perseverență și i-a încurajat să-și urmeze pasiunile.

„Le-am vorbit absolvenților despre trei lucruri esențiale care m-au ghidat în viață: munca, pasiunea și respectul. Le-am spus că nimic nu se construiește fără efort și perseverență. Performanța nu vine peste noapte, ci se clădește în timp, prin muncă susținută. I-am încurajat să își urmeze pasiunile, pentru că doar atunci când faci ceea ce te reprezintă cu adevărat poți da tot ce ai mai bun.

Oficialul a mai subliniat în discursul său importanța respectului pentru părinți, profesori, colegi și pentru comunitățile din care fac parte. În finalul mesajului, Ilie Bolojan le-a transmis felicitări și succes absolvenților.