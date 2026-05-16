Cel puțin 8 morți și 25 de răniți în Thailanda, după ce un tren s-a izbit de un autobuz

Autoritățile din Thailanda au confirmat decesele a cel puțin opt persoane, după ce un tren și un autobuz s-au izbit, în Capitală.

Cel puțin opt persoane au fost ucise și alte 25 au fost rănite după ce un tren s-a izbit de un autobuz public în Bangkok.

Flăcările au cuprins autobuzul și vehiculele din apropiere, lângă o stație de cale ferată de legătură cu aeroportul din centrul orașului Bangkok, sâmbătă după-amiază, a relatat presa thailandeză, potrivit AlJazeera.

Pompierii și echipele de salvare au fost trimise la fața locului pentru a scoate oamenii din epavă și a lupta cu flăcările. Oamenii răniți au fost transportați la spital.

