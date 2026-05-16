Prima pagină » Actualitate » Mai mulți SPP-iști decât jurnaliști în jurul lui Bolojan, la Timișoara. De ce e apărat de o armată de ofițeri, dacă e iubit de o țară întreagă, așa cum susține propaganda?

Mai mulți SPP-iști decât jurnaliști în jurul lui Bolojan, la Timișoara. De ce e apărat de o armată de ofițeri, dacă e iubit de o țară întreagă, așa cum susține propaganda?

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Aflat la Timișoara, premierul demis Ilie Bolojan a fost înconjurat de un dispozitiv impresionant de securitate. În filmările distribuite sâmbătă pe social-media, agenții SPP formează un cordon în jurul liderului PNL, în timp ce mai mulți jurnaliști îl aleargă pentru declații.

Premierul demis se află astăzi într-o vizită în județul Timiș, unde a participat și la ceremonia de absolvire a promoției 2026 de la Universitatea de Vest din Timișoara. În imaginile publicate pe rețelele sociale se poate observa cum Ilie Bolojan este escortat de cel puțin șase SPP-iști. Doi agenți ai Serviciului de Protecție și Pază îi deschid drumul în față, unul în stânga și unul în dreapta. Alți SPP-iști se află în lateral și în spate.

Bolojan a fost invitat să țină un discurs în calitate de fost absolvent al Facultății de Matematică din cadrul Universității din Timișoara, actuală UVT. Acesta a studiat matematica în cadrul actualei UVT în anul 1990-1993. Bolojan a studiat și în cadrul actualei UPT, pe atunci Institutului Politehnic „Traian Vuia”, Timișoara, între anii 1988-1993.

Operațiunea digitală: „Susțin Bolojan!”

Gândul a arătat în premieră că Ilie Bolojan este „umflat” artificial pe internet de boți, trolli și grupuri false de susținere.

Zeci de pagini și grupuri de „susținători” dedicate lui Bolojan au apărut brusc pe rețelele sociale. Comentariile lor sunt adesea scurte, repetitive și lipsite de conținut real, iar o parte dintre profiluri ridică semne de întrebare deoarece listele de prieteni sunt reduse, fotografiile de profil lipsesc sau sunt create recent, iar istoricul de activitate pe platformă este inexistent. Mai multe detalii AICI

Mitinguri pro-Bolojan

În timp ce pe rețelele de socializare Bolojan este susținut cu sute de mii de like-uri și comentarii, realitatea din teren demonstrează contrariul. La mitingurile pro-Bolojan, care au avut loc luna trecută, au participat doar câteva sute de persoane. Vezi AICI

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Mediafax
Euractiv: Nicușor Dan „Eroul de ieri al UE este azi un zero în stil MAGA”
Digi24
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate: China nu a cedat în problemele importante
Cancan.ro
Cât durează finala Eurovision 2026. Ora la care se va termina spectacolul de la Viena
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Adevarul
„Din doi săraci nu faci unul bogat”. Primăriile de la sat, în situații imposibile după „eficientizare”
Mediafax
Cel mai slab rezultat din istorie pentru titlurile de stat
Click
Cu ce sumă amețitoare se vinde fostul local al actorului Florin Călinescu: „Aici găseai cei mai buni papanași din București”. De ce a renunțat la afacere
Digi24
Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în Ucraina: „Am avut de-a face cu ei mulți ani, știu cum să le vorbesc”
Cancan.ro
Localul celebru al lui Florin Călinescu a fost scos la vânzare. Suma cerută este amețitoare
Ce se întâmplă doctore
Daniela Crudu, de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate acum. Fanii sunt îngrijorați: „E bolnavă?”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Turcii și românii lucrează la o dronă terestră pentru armată: FOTO și primele detalii despre proiect
Descopera.ro
Vera West, femeia care a creat unul dintre cele mai recunoscute costume din istoria filmului horror
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Descopera.ro
De ce nu mai apar trupe precum Metallica sau Nirvana. Cum au schimbat internetul și algoritmii cultura muzicală
FLASH NEWS Euractiv îl critică dur pe Nicușor Dan: „Eroul de ieri al UE este azi un zero în stil MAGA” / „Orchestrează criza politică a României”
14:32
Euractiv îl critică dur pe Nicușor Dan: „Eroul de ieri al UE este azi un zero în stil MAGA” / „Orchestrează criza politică a României”
FLASH NEWS Ilie Bolojan, mesaj pentru absolvenții Universității de Vest din Timișoara: „Performanța nu vine peste noapte, ci se clădește în timp”
14:05
Ilie Bolojan, mesaj pentru absolvenții Universității de Vest din Timișoara: „Performanța nu vine peste noapte, ci se clădește în timp”
INEDIT Un carnețel cu sprâncene unite și încruntate a atras toată atenția la Târgul Gaudeamus din Oradea. Mesajul surpriză de pe copertă
13:16
Un carnețel cu sprâncene unite și încruntate a atras toată atenția la Târgul Gaudeamus din Oradea. Mesajul surpriză de pe copertă
ENERGIE Fostul manager al CE Oltenia acuză Ministerul Energiei. România are cele mai mari prețuri din UE
12:52
Fostul manager al CE Oltenia acuză Ministerul Energiei. România are cele mai mari prețuri din UE
VIDEO Ion Cristoiu: Culmea nucii în perete – Nicușor Dan a venit la expoziția militară BSDA cu copilul de 4 ani
12:50
Ion Cristoiu: Culmea nucii în perete – Nicușor Dan a venit la expoziția militară BSDA cu copilul de 4 ani
FLASH NEWS Scandal sexual la un liceu din Vaslui. Un profesor a fost plasat sub control judiciar. Ce acuzații i se aduc
12:01
Scandal sexual la un liceu din Vaslui. Un profesor a fost plasat sub control judiciar. Ce acuzații i se aduc

Cele mai noi

Trimite acest link pe