Mai mulți SPP-iști decât jurnaliști în jurul lui Bolojan, la Timișoara. De ce e apărat de o armată de ofițeri, dacă e iubit de o țară întreagă, așa cum susține propaganda?

Aflat la Timișoara, premierul demis Ilie Bolojan a fost înconjurat de un dispozitiv impresionant de securitate. În filmările distribuite sâmbătă pe social-media, agenții SPP formează un cordon în jurul liderului PNL, în timp ce mai mulți jurnaliști îl aleargă pentru declații.

Premierul demis se află astăzi într-o vizită în județul Timiș, unde a participat și la ceremonia de absolvire a promoției 2026 de la Universitatea de Vest din Timișoara. În imaginile publicate pe rețelele sociale se poate observa cum Ilie Bolojan este escortat de cel puțin șase SPP-iști. Doi agenți ai Serviciului de Protecție și Pază îi deschid drumul în față, unul în stânga și unul în dreapta. Alți SPP-iști se află în lateral și în spate.

Bolojan a fost invitat să țină un discurs în calitate de fost absolvent al Facultății de Matematică din cadrul Universității din Timișoara, actuală UVT. Acesta a studiat matematica în cadrul actualei UVT în anul 1990-1993. Bolojan a studiat și în cadrul actualei UPT, pe atunci Institutului Politehnic „Traian Vuia”, Timișoara, între anii 1988-1993.

Operațiunea digitală: „Susțin Bolojan!”

Gândul a arătat în premieră că Ilie Bolojan este „umflat” artificial pe internet de boți, trolli și grupuri false de susținere.

Zeci de pagini și grupuri de „susținători" dedicate lui Bolojan au apărut brusc pe rețelele sociale. Comentariile lor sunt adesea scurte, repetitive și lipsite de conținut real, iar o parte dintre profiluri ridică semne de întrebare deoarece listele de prieteni sunt reduse, fotografiile de profil lipsesc sau sunt create recent, iar istoricul de activitate pe platformă este inexistent.

Mitinguri pro-Bolojan

În timp ce pe rețelele de socializare Bolojan este susținut cu sute de mii de like-uri și comentarii, realitatea din teren demonstrează contrariul. La mitingurile pro-Bolojan, care au avut loc luna trecută, au participat doar câteva sute de persoane.

