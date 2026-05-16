Iată cine va antrena echipa Real Madrid, potrivit presei spaniole. Jurnaliștii de la ziarul Marca confirmă „în proporţie de 99,9%” faptul că José Mourinho se va întoarce pe banca Realului, scrie Știrile Pro Tv.

Ziarul catalan Sport a fost primul care a dat vestea, menționând un „acord total” între antrenorul portughez şi Florentino Perez, preşedintele clubului, iar cotidianul madrilen a preluat ştirea puţin mai târziu.

De asemenea, numele lui Jürgen Klopp şi Didier Deschamps fuseseră menţionate pe o listă scurtă de candidaţi pentru a-i succeda lui Alvaro Arbeloa, antrenor interimar aflat în dificultate, care, la rândul său, venise după Xabi Alonso. Dar pista cea mai serioasă ducea, până la urmă, la revenirea „Special One”.

José Mourinho a antrenat Real Madrid între 2010 şi 2013, iar în acest sezon a antrenat echipa Benfica. În contractul lui, o clauză temporară, valabilă în această perioadă de transferuri, îi permite să poarte discuţii cu un potențial alt club. Și se pare că afacerea a fost încheiată rapid. Mai rămâne de stability doar momentul semnării contractului şi al anunţului oficial, în ideea în care Florentino Perez a convocat noi alegeri în zilele următoare.

De altfel, José Mourinho va sosi într-un context extrem de tensionat la această echipă. În mijlocul unui sezon fără trofee, clubul din capitala Spaniei se confruntă cu o gravă criză internă: tensiuni între jucători, punerea sub semnul întrebării a antrenorului și preşedintele în centrul criticilor.

