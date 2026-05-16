Palestinienii, obligați să-și demoleze propriile case pentru a face loc unui parc tematic israelian

Locuitorilor din districtul al-Bustan li s-a spus să facă loc Grădinii Regilor, dărâmând propriile case, aceasta fiind văzută ca o opțiune mai ieftină, scrie The Guardian.

Astfel, în cartierul al-Bustan, la umbra moscheii al-Aqsa din secolul al XI-lea, se aude o zarvă mare. Este sunetul palestinienilor care își demolează propriile case.

„Este ceva foarte greu. Este ceva amar”, a spus un locuitor, pe nume Jalal al-Tawil, potrivit sursei citate, în timp ce privea un tractor pe care îl închiriase, cu un încărcător frontal în față și un ciocan pneumatic în spate, cum distrugea ultimele rămășițe ale casei construite de tatăl său, care, la rândul ei, se afla pe locul fostei case a bunicilor săi.

Până miercuri dimineață, majoritatea zidurilor fuseseră dărâmate până la fundații, iar molozul fusese împins într-o singură grămadă.

Municipalitatea din Ierusalim îi spusese că îl va costa 280.000 de șekeli (72.000 de lire sterline) dacă muncitorii săi ar demola casa. Angajarea propriilor echipamente și a forței de muncă l-ar costa pe al-Tawil mai puțin de o zecime din această sumă.

„În plus, dacă o fac, vor dezrădăcina pământul și vor face o harababură completă”, a spus el. Pentru el, era ca și cum ar fi avut de ales între sinucidere și ucidere, a spus el.

Peste 57 de case din al-Bustan, parte a districtului mai mare Silwan din Ierusalimul de Est, au fost demolate în ultimii doi ani, cel puțin opt fiind desemnate pentru demolare în următoarele câteva săptămâni. Pe locul respectiv urmează să fie construit un parc tematic biblic numit Grădina Regilor, unde se presupune că regele Solomon își petrecea timpul liber acum trei milenii.

Parcul este conceput ca parte a unui proiect arheologic în expansiune, condus în mare parte de coloniști, care se concentrează exclusiv pe trecutul evreiesc al Ierusalimului și se bazează pe ceea ce a fost numit Orașul lui David – în ciuda opiniei multor arheologi israelieni conform căreia rămășițele vizibile datează din alte epoci, înainte și după domnia regelui David din epoca fierului.

Aviv Tatarsky, cercetător senior la Ir Amim, un grup care pledează pentru un Ierusalim împărtășit echitabil, spune că al-Bustan întruchipează ștergerea palestinienilor atât din geografie, cât și din istorie.

„Israelul nu este dispus să recunoască realitatea binațională, multietnică și multiculturală a Ierusalimului și îi șterge în primul rând pe palestinieni – dar, de fapt, orice nu este evreiesc, apoi o trece cu vederea cu aceste absurdități disneyficate”, a spus el. „Dacă se va întâmpla acest lucru până la sfârșit, israelienii vor merge acolo și vor vedea povestea parcului și vor fi complet ignoranți cu privire la faptul că vieți au fost distruse, o întreagă comunitate a fost distrusă pentru a face loc pentru acesta.”

Umbra parcului tematic Kings Garden a planat asupra orașului al-Bustan timp de aproape două decenii, dar buldozerele au fost ținute în loc până acum de rezistența palestiniană, combinată cu opoziția internațională și o oarecare ambivalență în politica israeliană.

Toate cele trei bariere au căzut de la atacurile Hamas din 7 octombrie 2023, războiul care a urmat în Gaza și revenirea lui Donald Trump la președinția SUA. Ambasadori din alte țări încă vizitează și își promit sprijinul, dar cu sprijinul Washingtonului, intervenția lor combinată s-a dovedit ineficientă.

Municipalitatea din Ierusalim a declarat site-ului de știri +972 că parcul tematic planificat este „construit în beneficiul tuturor locuitorilor orașului” și că casele lui al-Bustan au fost construite ilegal.

„Această zonă nu a fost niciodată zonată pentru uz rezidențial, iar municipalitatea din Ierusalim lucrează acum la construirea unui parc într-o zonă care suferă de o lipsă severă de spații publice deschise”, a precizat aceasta.

Municipalitatea a mai spus că a încercat „ani de zile să găsească o soluție pentru locuitori care să includă și o alternativă rezidențială, dar nu și-a exprimat niciun interes serios în a ajunge la o rezoluție”.

