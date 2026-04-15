Europarlamentarul Daniel Buda(PNL) le aminteşte celor de la PSD, că „toate măsurile Guvernului Bolojan au fost susţinute” de social-democraţi.

Liberalii transmit social-democraţilor „să aibă curajul să pună întrebările corecte”, când vine vorba de „o consultare internă reală”.

„Dacă PSD chiar vrea o consultare internă reală, atunci să aibă curajul să pună întrebările corecte: Toate măsurile Guvernului Bolojan au fost susținute de PSD. Chiar credeți că românii pot fi păcăliți acum, printr-o delimitare de fațadă? PSD a întârziat reforma în Justiție cât a putut de mult. Credeți că reforma pensiilor speciale este un succes al Guvernului Bolojan? Președintele Sorin Grindeanu are o cotă de încredere sub nivelul partidului, iar în timpul mandatului său PSD a ajuns la cea mai scăzută cotă de încredere din istoria sa. Credeți că mai are credibilitatea necesară să conducă PSD ? Asta ar fi o consultare reală. Restul este teatru politic”, susţine eurodeputatul liberal.

Europarlamentarul pune la îndoială şi calitatea lui Sorin Grindeanu de lider al social-democraţilor.

„Dacă Sorin Grindeanu ar fi un lider, ar pune aceste întrebări. Dar când disperarea de a pierde controlul devine prioritate, adevărul devine incomod. Între timp, Guvernul încearcă să recupereze ce s-a pierdut: Reuniunea Comitetului interministerial pentru reforma companiilor de stat, sub coordonarea vicepremierului Oana Gheorghiu, nu mai este o opțiune – este o urgență”, mai spun liberalii, prin vocea lui Daniel Buda.

