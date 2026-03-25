Deputatul AUR, Fabian Radu, condamnă în termeni duri ilustrația afișată de Muzeul Național de Artă Contemporană, pe care o consideră „o insultă inacceptabilă la adresa creștinilor și a culturii din România”. Parlamentarul a anunțat că va adresa o întrebare către conducerea muzeului pentru a afla „cum este posibil ca o instituție de cultură să permită o asemenea blasfemie din bani publici”.

Potrivit deputatului AUR, pictura ar reprezenta „o batjocură totală la adresa creștinilor”. Mai mult, el consideră că lucrarea „este un derapaj grav și o exprimare a unei psihoze sexuale care nu poate fi privită cu altă conotație”.

„În cadrul Muzeului Național de Artă Contemporană puteți vedea pe perete, considerat a fi artă, falusuri în formă de cruce, cu paleta de culori a curcubeului pictată pe fundal și cu inscripția «INTRI», blasfemie fiind, bineînțeles, de la «INRI», Iisus Nazarineanul, Regele Iudeilor. Este o ofensă și o batjocură totală la adresa creștinilor, nu doar a ortodocșilor, să poți găsi într-o clădire a culturii, în Muzeul Național de Artă Contemporană, o asemenea «pictură». Așa ceva nu poate fi considerat artă, ci este un derapaj grav și o exprimare a unei psihoze sexuale care nu poate fi privită cu altă conotație. Nu mai vorbim despre faptul că muzeul se află chiar în incinta Parlamentului României, vis-a-vis de Catedrala Mântuirii Neamului, pentru că asemenea manifestații pseudo-artistice nu ar trebui să fie permise nicăieri. Voi adresa o întrebare către directorul muzeului pentru a afla cum este posibil ca o instituție de cultură să permită o asemenea blasfemie din bani publici. Vorbim despre un muzeu de stat, finanțat din bani publici, care afișează astfel de erezii drept «opere de artă»”, a declarat deputatul AUR, Fabian Radu.

RECOMANDAREA AUTORULUI: