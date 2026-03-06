Prima pagină » Comunicate de presă » Fabian Radu (deputat AUR): „Talibanismul politic al USR nu are ce să caute în România”

Fabian Radu (deputat AUR): „Talibanismul politic al USR nu are ce să caute în România”

Deputatul AUR Radu Fabian critică reacția USR în scandalul copilului român lăsat în Dubai, acuzând partidul că a ales să își apere ministrul în loc să ofere explicații clare pentru o situație gravă. Parlamentarul denunță „fanatismul de partid și cinismul politic” prin care liderii și organizațiile USR au încercat să minimalizeze cazul și să transforme o problemă care implică un minor într-o simplă dispută politică.

„Scandalul copilului român lăsat în Dubai a scos la lumină una dintre cele mai urâte fețe ale politicii practicate de USR: fanatismul de partid dus până la cinism. În loc să explice cum a fost posibil ca o adolescentă româncă să fie scoasă dintr-o procedură de repatriere organizată de statul român și lăsată în afara zborului care aducea cetățeni în țară, USR a ales să reacționeze exact ca partidele pe care ani de zile le-a acuzat: prin mușamalizare, propagandă și apărarea oarbă a propriului ministru.

Informațiile apărute public arată că fata ar fi fost scoasă din transportul care ducea copiii spre aeroport și lăsată la consulat, fiind considerată o vulnerabilitate. În loc să răspundă clar cine a luat această decizie și pe ce bază, conducerea USR a preferat să ridice imediat un zid de apărare în jurul ministrului de Externe, Oana Țoiu.

Și mai revoltător este modul în care aparatul de partid al USR s-a mobilizat pentru a justifica situația. Lideri ai partidului, activiști și organizațiile lor de tineret, mânate de un avânt bolșevic de neînțeles au încercat să minimalizeze gravitatea faptelor și să transforme o problemă care implică un copil într-un simplu atac politic. Aceasta nu este o reacție responsabilă, ci un comportament de sectă politică în care adevărul nu mai contează, iar orice critică trebuie eliminată prin propagandă și manipulare.

USR a pretins ani de zile că reprezintă o alternativă morală la vechea clasă politică. Realitatea arată însă că, atunci când unul dintre oamenii lor ajunge în centrul unui scandal, reacția este identică cu cea a partidelor pe care le criticau: tăcere, relativizare și mobilizarea unei armate de susținători care să acopere orice problemă reală.

Talibanismul politic de care USR dă dovadă, această mentalitate toxică în care partidul trebuie apărat cu orice preț iar adevărul devine irelevant, nu are ce să caute într-o democrație europeană. Când un copil român ajunge să fie lăsat în urmă într-o operațiune organizată de statul român, nu propaganda de partid este soluția. Soluția este asumarea și răspunderea. Iar până când aceste lucruri nu vor exista, fiecare astfel de caz va rămâne o pată rușinoasă pe obrazul celor care astăzi se prefac că guvernează în numele românilor”, a declarat Fabian Radu, deputat AUR.

