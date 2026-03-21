Florin Manole anunță reorganizări la Ministerul Muncii: „Nu va fi un pretext pentru concedieri"/„sunt ministrul Muncii, nu al concedierilor"

Ministrul Muncii, Florin Manole, spune că va îndeplini obiectivul de reducere a cheltuielilor bugetare de la minister, dar a explicat că nu va fi un pretext pentru concedieri. Manole a adăugat că este „ministrul Muncii şi nu al concedierilor”.

”Tema reorganizării deconcentratelor Ministerului Muncii, o temă necesară pentru a îndeplini acel obiectiv de reduceri cheltuieli bugetare aşa cum ne-am angajat la nivelul întregului Guvern. Însă, evident că voi face totul pentru a îndeplini acest obiectiv având însă în vedere şi faptul că sunt ministrul Muncii, nu al concedierilor. Aşadar, această reorganizare nu va fi un prilej sau un pretext pentru concedieri”, spune Florin Manole.
Potrivit ministrului, reorganizarea urmărește eficientizarea activității instituțiilor, dar fără a pune în pericol locurile de muncă ale bugetarilor. Manole a atras atenția că există cereri din partea consiliilor județene pentru angajarea a circa 2.500 de persoane în sistemul de asistență socială.
”Ne dorim un sistem de asistenţă socială, de protecţie a copilului, de ocupare a forţei de muncă, de inspecţie a muncii care să funcţioneze şi să livreze servicii de calitate, nu care să servească unor economii într-un context. Suntem totuşi o ţară în care consiliile judeţene au trimis împreună ministerului Muncii solicitarea de angajare a 2500 de noi oameni în sistemul de asistenţă socială, sigur, cu diferenţe de la judeţ la judeţ, dar nu e nimeni care să nu aibă nevoie de oameni în plus, iar asta nu poate decât să ne ducă la concluzia că nu avem cum să cerem oameni în plus şi să livrăm oameni în minus”, a transmis ministrul Muncii.

Citește și

NEWS ALERT Toți militarii români au fost retrași din Irak. Radu Miruță: „Nu a mai rămas niciunul”. Unde au fost relocați militarii
17:03
Toți militarii români au fost retrași din Irak. Radu Miruță: „Nu a mai rămas niciunul”. Unde au fost relocați militarii
DEZVĂLUIRI Momentul memorabil când un fost lider al PNL l-a cunoscut pe Băsescu. “Stătea așa cu ochiul/Îmi place, ești al dracului/Vii să îmi faci ordine în primărie?“
16:27
Momentul memorabil când un fost lider al PNL l-a cunoscut pe Băsescu. “Stătea așa cu ochiul/Îmi place, ești al dracului/Vii să îmi faci ordine în primărie?“
ANALIZĂ Cum schimbă inteligența artificială războiul modern. Conflictul din Iran oferă noi perspective asupra folosirii AI în operațiuni hibride
14:44
Cum schimbă inteligența artificială războiul modern. Conflictul din Iran oferă noi perspective asupra folosirii AI în operațiuni hibride
NEWS ALERT Cozi interminabile la Berlin la cea mai mare expoziție dedicată lui Brâncuși. Nicușor Dan: „Valorile culturale autentice ne apropie și ne unesc”
14:23
Cozi interminabile la Berlin la cea mai mare expoziție dedicată lui Brâncuși. Nicușor Dan: „Valorile culturale autentice ne apropie și ne unesc”
SONDAJ DE OPINIE Cifrele dezastrului. Încrederea românilor în Guvernul Bolojan e prăbușită. Aproape 80% spun că țara merge într-o direcție greșită
13:21
Cifrele dezastrului. Încrederea românilor în Guvernul Bolojan e prăbușită. Aproape 80% spun că țara merge într-o direcție greșită
VIDEO Nicușor Dan și-a luat celebrul carnețel și la întâlnirea cu secretarul general al NATO. Președintele e nedezlipit de “talismanul” său
13:00
Nicușor Dan și-a luat celebrul carnețel și la întâlnirea cu secretarul general al NATO. Președintele e nedezlipit de “talismanul” său
Mediafax
Șase obiceiuri pe care un cercetător în neuroștiințe cu 20 de ani de experiență le-a eliminat din viața sa pentru un creier mai puternic
Digi24
Serviciile secrete ruse plănuiesc o tentativă de asasinat a lui Viktor Orban. Ce e operațiunea „Gamechanger”
Cancan.ro
Anunț oficial de la ANM! Un anticiclon lovește România: se întorc ninsorile
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu soția lui Gabi Tamaș! Ioana arată spectaculos
Adevarul
De ce ajung unii oameni să își ia viața? Explicațiile unui psiholog după cea mai recentă tragedie de la metroul din București
Mediafax
Nostradamusul Chinei. Omul care a prezis războiul cu Iranul face acum previziuni despre Europa
Click
Ce moștenire lasă Chuck Norris. Cine va ramâne cu banii actorului
Digi24
Povestea navei românești Fundulea, atacată de iranieni în Strâmtoarea Ormuz. „Mi-a spus: Au tras în noi! Și a tras şi o înjurătură”
Cancan.ro
Fiul Marei Bănică, agresat de un profesor! Clipe de groază pentru familia prezentatoarei TV.
Ce se întâmplă doctore
Dieta Dianei Munteanu la 45 de ani. Ce mănâncă prezentatoarea pentru a se menține în formă! Imagini incendiare cu blondina
Ciao.ro
Vedete cu suflet mare! Ce persoane publice din România au adoptat copii
Promotor.ro
De ce șoferii din București rămân fără permis la 81 km/h? Majoritatea fac o greșeală majoră
Descopera.ro
Astronomii au găsit una dintre cele mai primitive stele observate vreodată
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Descopera.ro
Drogurile recreaționale pot dubla riscul de accident vascular cerebral

