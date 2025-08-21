Prima pagină » Știri politice » Fost ministru de Finanțe atrage atenția că noua lege a pilonului II nu se poate aplica retroactiv în condițiile propuse

21 aug. 2025, 21:45, Știri politice
Adrian Câciu, fost ministru de Finanțe al PSD, atrage atenția într-o postare pe Facebook că „pilonul II trebuie să devină opțional odată cu aprobarea/susținerea de către Guvern a proiectului de lege privind plata pensiilor private”.

Câciu spune că este evident că noul proiect schimbă din temelii contractul social care a stat la baza Pilonului II si a legii 411/2004. 

„La fel de evident este că anulează, implicit, toate clauzele din contractele de aderare la fondurile de pensii private privitoare la plata activului personal, încheiate în ultimii 21 de ani”, mai spune fostul ministru.

Noua lege, greu de aplicat retroactiv

Fostul ministru atrage atenția că: „Deși nu are o astfel de prevedere expresă (cea de schimbare a clauzelor privitoare la plata aplicabilă a contractelor în derulare), ceea ce ar putea conduce la inaplicabilitatea legii propuse”.

„Un alt aspect incorect și posibil neconstituțional este efectul discriminatoriu (la unii s-a putut, s-a aplicat posibilitatea retragerii integrale a activului pe baza legilor încă în vigoare, la toți ceilalți nu se va mai putea, pe baza proiectului propus când va fi adoptat), dar si efectul #retroactiv de a dispune de un activ construit în alte condiții și cu alt scop”. 

Noua lege în viziunea lui Câciu

1. Pilonul II devine #opțional de la intrarea în vigoare a legii (da, știu, nici că ar mai fi fost atâta bătălie pe banii noștri din partea samsarilor de bani ai altora pardon, administratori de fonduri);

2. Legea se aplică doar pentru cei care acum încep să cotizeze.

3. Cei cu contracte în derulare vor retrage banii integral sau eșalonat pe 5 ani, așa cum este legislația în vigoare.

„Explicație pentru Pilonul II opțional: daca vreți să se aplice noua lege, nu puteți obliga omul să cotizeze. Până acum l-ați obligat, dar putea retrage banii integral. Dacă nu îl lăsați să dispună la final, atunci măcar să opteze la început! Acestea vor fi amendamente la ceea ce propuneți, amendamente care ar trebui susținute de toți cei care proclamă că țin la dreptul de proprietate al românilor!”, mai spune Câciu.

Social-democrat le transmite analiștilor susținători ai plății eșalonate a pensiilor private: „beți apă și stați pe coada voastră. Nu sunt banii voștri(deși lobby-ul s-o fi plătit din comisioane aferente sau, cine știe, poate DNA știe)”.

