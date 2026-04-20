Fostul ministru al Apărării, Mihai Fifor, atac la adresa lui Bolojan. „Ce să vezi, nea Ilie… pleci. Nu pentru că vrei. Ci pentru că nu se mai poate"

Fostul ministru social-demorcat al Apărării, Mihai Fifor, a lansat un atac la adresa lui Ilie Bolojan, într-o postare pe rețelele de socializare. Acesta a criticat activitatea premierului în contextul în care social-democrații se reunesc astăzi pentru o consultare internă în care urmează să decidă dacă își mențin sau nu sprijinul politic pentru șeful Executivului. 

Mihai Fifor îl compară pe Ilie Bolojan cu foști premieri liberali și susține că situația actuală depășește episoadele anterioare. Senatorul spune că Ilie Bolojan este „bolnav de putere” și lipist de viziune și îl acuză că a reușit să ducă România în recesiune și pe români în pragul falimentului.

„Nu credeam că după Orban și Cîțu, PNL poate produce ceva mai sinistru, mai toxic pentru țara asta. Și totuși, iată, se poate. Îl avem în carne și oase pe „miracolul” de la Bihor. Pe Ilie Bolojan. Nu cred că am văzut om mai bolnav de putere, mai avid de control absolut, dar în același timp mai gol de idei, de viziune, de empatie și de interes față de nevoile românilor. Adică exact cum NU ar trebui să fie un premier.

Omul care, în numai câteva luni, a reușit să ducă țara în gard, economia în recesiune și românii în pragul falimentului. Și asta în vreme ce lui i se pare absolut normal. În numele unei „reforme” pe care numai el o vede. Românii văd săracie. Și nicio direcție care să le dea curaj și speranță”.

Fifor spune că Bolojan încearcă să își mențină funcția

Liderul PSD Arad a mers mai departe și spune că premierul se „agață cu disperare de scaunul de la Victoria”, pe fondul pierderii sprijinului politic. De asemenea, acesta susține că Bolojan este motivat de ambiții politice personale, inclusiv cele legate de funcția de președinte al României.

„A plâns și plânge inima în el după fotoliul de la Cotroceni. Sunt convins că nu trece zi în care să nu-l urască tot mai tare pe președintele Dan, pentru că ocupă demnitatea pe care, în mintea lui, o considera deja adjudecată. Cuvenită. Acum se agață cu disperare de scaunul de la Victoria, simțind cum îi fuge pământul de sub picioare și cum visul de a se încorona la Cotroceni i se scurge printre degete, ca un fum. E disperat. Pe de o parte, pentru Cotroceni. Pe de altă parte, pentru că nu poate concepe că lui, „miracolul” de la Bihor, să i se întâmple așa ceva. Lui, ‘apostolul’ reformei, să i se arate ușa guvernului. Cea din dos. Pe unde ies cei care au nenorocit țara asta”.

În același mesaj, Fifor acuză existența unei „agende reale” a actualei guvernări, pe care o consideră similară cu cea a fostelor cabinete liberale. Acesta evocă episoade din perioada pandemiei și din anii anteriori, acuzând „jaful din pandemie”, „liberalizarea haotică a pieței energiei” și modul de negociere al PNRR. Fifor susține că PSD ar fi fost partidul care a stabilizat situația în momente de criză.

„PNRR-ul negociat și asumat pe ascuns, fără să spună românilor adevărul: că în spatele banilor vin obligații dure, costuri și tăieri care lovesc direct în nivelul de trai. De fiecare dată când au dus țara în zid, tot PSD a fost cel care a pus lucrurile în ordine. PSD a dat direcție. A repornit motoarele dezvoltării”.

„Ce să vezi, nea Ilie… pleci. Nu pentru că vrei”

În finalul postării Mihai Fifor i-a transmis un mesaj direct lui Ilie Bolojan. Deputatul susține că premierul va pleca din funcție, nu pentru că își dorește acest lucru, ci pentru că nu se mai poate în acest fel.

„Dar, ce să vezi, nea Ilie… pleci. Nu pentru că vrei. Nu pentru că ai fi înțeles ceva. Ci pentru că nu se mai poate. Pentru că AJUNGE. E destul. Știi, nea Ilie, de data asta, nu mai e despre tine. E doar despre România”.

ULTIMA ORĂ PSD a decis întrebarea pentru membri, adresată azi, în cadrul referendumului intern. Nu se vorbește despre ieșirea de la guvernare
10:18
PSD a decis întrebarea pentru membri, adresată azi, în cadrul referendumului intern. Nu se vorbește despre ieșirea de la guvernare
EXCLUSIV Augustin Zegrean, fostul șef CCR, susține că el n-a primit sporul de integritate de 1.000 de euro, despre care vorbește actualul președinte CCR, Simina Tănăsescu
09:37
Augustin Zegrean, fostul șef CCR, susține că el n-a primit sporul de integritate de 1.000 de euro, despre care vorbește actualul președinte CCR, Simina Tănăsescu
NEWS ALERT Înainte de consultarea PSD, Miruță acuză social-democrații că joacă „la dublu”. Ce spune ministrul Apărării despre „Momentul Adevărului”
08:58
Înainte de consultarea PSD, Miruță acuză social-democrații că joacă „la dublu”. Ce spune ministrul Apărării despre „Momentul Adevărului”
FLASH NEWS Dominic Frtiz, mesaj pentru PSD, înainte să decidă dacă mai guvernează cu Bolojan: „Faceți jocuri de putere pe spinarea oamenilor”
08:32
Dominic Frtiz, mesaj pentru PSD, înainte să decidă dacă mai guvernează cu Bolojan: „Faceți jocuri de putere pe spinarea oamenilor”
POLITICĂ Sorin Grindeanu: „Avem voie să ieșim de la guvernare fără să iasă unii în Piața Victoria?”
08:13
Sorin Grindeanu: „Avem voie să ieșim de la guvernare fără să iasă unii în Piața Victoria?”
POLITICĂ Mesajul lui Ciolacu pentru Bolojan: „Du-te, Ilie! Du-te!”
07:35
Mesajul lui Ciolacu pentru Bolojan: „Du-te, Ilie! Du-te!”
Mediafax
PSD, cu cuțitul la os. Luni se decide soarta Guvernului
Digi24
Suma infimă cheltuită pe bilet de câștigătorul celui mai mare premiu din istoria Joker, de peste 12,93 milioane de euro
Cancan.ro
Prognoză luna mai 2026 | Meteorologii Accuweather anunță furtuni și ninsori în România
Prosport.ro
Milionarul și-a făcut cumpărăturile la LIDL. I-a lăsat mască pe angajați: cu ce și-a umplut căruciorul
Adevarul
Războiul din Pădurea Băneasa ia amploare. 6.000 de oameni, captivi între un dezvoltator care nu se ține de cuvânt și ecologiști
Mediafax
Trei zile de vreme rea în România. Ce zone sunt vizate de avertizările ANM
Click
Cum arată casa de vacanță a Andreei Marin. Imagini de senzație cu locul în care își încarcă bateriile
Digi24
Rumen Radev proclamă „victoria asupra apatiei”, în timp ce „Bulgaria progresistă” revendică primul loc în alegerile anticipate
Cancan.ro
Un nou SCANDAL zguduie Familia Regală! Kate Middleton a ajuns în pragul disperării
Ce se întâmplă doctore
Cum arată mama lui Dan Bălan la 68 de ani. Ludmila Bălan a dezvăluit secretul „tinereții fără bătrânețe”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Primul oraș din România în care se introduce tram-trenul. Ce este acesta și cum va funcționa
Descopera.ro
Ce spune știința despre bărbații foarte inteligenți?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Descopera.ro
Ce înseamnă o zi bună? Cercetătorii ar fi descoperit „rețeta perfectă”!
COMUNICAT Cum sunt înregistrate imobilele pentru care succesiunea nu a fost încă realizată
10:52
Cum sunt înregistrate imobilele pentru care succesiunea nu a fost încă realizată
CONTROVERSĂ Israelul își pierde „aliatul cheie” din UE după înfrângerea lui Viktor Orban la alegerile din Ungaria. Sancțiunile devin inevitabile
10:50
Israelul își pierde „aliatul cheie” din UE după înfrângerea lui Viktor Orban la alegerile din Ungaria. Sancțiunile devin inevitabile
Gândul de Vreme Meteorologii au schimbat prognoza. Unde va ploua în averse, unde vor fi descărcări electrice și chiar ninsoare. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
10:47
Meteorologii au schimbat prognoza. Unde va ploua în averse, unde vor fi descărcări electrice și chiar ninsoare. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
SPORT Gigi Becali, ofertă de nerefuzat pentru un jucător: „Vino, băi, îți fac biserică şi îți dau salariu mare!”
10:42
Gigi Becali, ofertă de nerefuzat pentru un jucător: „Vino, băi, îți fac biserică şi îți dau salariu mare!”
SPORT Mirel Rădoi s-a decis în privința ofertei de a rămâne la FCSB. Cum a reacționat Gigi Becali
10:05
Mirel Rădoi s-a decis în privința ofertei de a rămâne la FCSB. Cum a reacționat Gigi Becali
RĂZBOI Rafinărie Rosneft, în flăcări după un atac cu drone ucrainene asupra unui port crucial din regiunea rusească Krasnodar
10:01
Rafinărie Rosneft, în flăcări după un atac cu drone ucrainene asupra unui port crucial din regiunea rusească Krasnodar

