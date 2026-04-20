Fostul ministru al Apărării, Mihai Fifor, atac la adresa lui Bolojan. „Ce să vezi, nea Ilie… pleci. Nu pentru că vrei. Ci pentru că nu se mai poate”

Fostul ministru social-demorcat al Apărării, Mihai Fifor, a lansat un atac la adresa lui Ilie Bolojan, într-o postare pe rețelele de socializare. Acesta a criticat activitatea premierului în contextul în care social-democrații se reunesc astăzi pentru o consultare internă în care urmează să decidă dacă își mențin sau nu sprijinul politic pentru șeful Executivului.

Mihai Fifor îl compară pe Ilie Bolojan cu foști premieri liberali și susține că situația actuală depășește episoadele anterioare. Senatorul spune că Ilie Bolojan este „bolnav de putere” și lipist de viziune și îl acuză că a reușit să ducă România în recesiune și pe români în pragul falimentului.

„Nu credeam că după Orban și Cîțu, PNL poate produce ceva mai sinistru, mai toxic pentru țara asta. Și totuși, iată, se poate. Îl avem în carne și oase pe „miracolul” de la Bihor. Pe Ilie Bolojan. Nu cred că am văzut om mai bolnav de putere, mai avid de control absolut, dar în același timp mai gol de idei, de viziune, de empatie și de interes față de nevoile românilor. Adică exact cum NU ar trebui să fie un premier.

Omul care, în numai câteva luni, a reușit să ducă țara în gard, economia în recesiune și românii în pragul falimentului. Și asta în vreme ce lui i se pare absolut normal. În numele unei „reforme” pe care numai el o vede. Românii văd săracie. Și nicio direcție care să le dea curaj și speranță”.

Fifor spune că Bolojan încearcă să își mențină funcția

Liderul PSD Arad a mers mai departe și spune că premierul se „agață cu disperare de scaunul de la Victoria”, pe fondul pierderii sprijinului politic. De asemenea, acesta susține că Bolojan este motivat de ambiții politice personale, inclusiv cele legate de funcția de președinte al României.

„A plâns și plânge inima în el după fotoliul de la Cotroceni. Sunt convins că nu trece zi în care să nu-l urască tot mai tare pe președintele Dan, pentru că ocupă demnitatea pe care, în mintea lui, o considera deja adjudecată. Cuvenită. Acum se agață cu disperare de scaunul de la Victoria, simțind cum îi fuge pământul de sub picioare și cum visul de a se încorona la Cotroceni i se scurge printre degete, ca un fum. E disperat. Pe de o parte, pentru Cotroceni. Pe de altă parte, pentru că nu poate concepe că lui, „miracolul” de la Bihor, să i se întâmple așa ceva. Lui, ‘apostolul’ reformei, să i se arate ușa guvernului. Cea din dos. Pe unde ies cei care au nenorocit țara asta”.

În același mesaj, Fifor acuză existența unei „agende reale” a actualei guvernări, pe care o consideră similară cu cea a fostelor cabinete liberale. Acesta evocă episoade din perioada pandemiei și din anii anteriori, acuzând „jaful din pandemie”, „liberalizarea haotică a pieței energiei” și modul de negociere al PNRR. Fifor susține că PSD ar fi fost partidul care a stabilizat situația în momente de criză.

„PNRR-ul negociat și asumat pe ascuns, fără să spună românilor adevărul: că în spatele banilor vin obligații dure, costuri și tăieri care lovesc direct în nivelul de trai. De fiecare dată când au dus țara în zid, tot PSD a fost cel care a pus lucrurile în ordine. PSD a dat direcție. A repornit motoarele dezvoltării”.

„Ce să vezi, nea Ilie… pleci. Nu pentru că vrei”

În finalul postării Mihai Fifor i-a transmis un mesaj direct lui Ilie Bolojan. Deputatul susține că premierul va pleca din funcție, nu pentru că își dorește acest lucru, ci pentru că nu se mai poate în acest fel.

„Dar, ce să vezi, nea Ilie… pleci. Nu pentru că vrei. Nu pentru că ai fi înțeles ceva. Ci pentru că nu se mai poate. Pentru că AJUNGE. E destul. Știi, nea Ilie, de data asta, nu mai e despre tine. E doar despre România”.

RECOMANDAREA AUTORULUI: