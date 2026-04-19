Președintele PSD, Sorin Grindeanu și premierul Ilie Bolojan au avut, duminică seară, apariții separate la Antena3 CNN, respectiv B1 TV, cu doar câteva ore înainte de consultarea din PSD care vizează soarta guvernării și a coaliției.

Cei doi lideri politici și-au transmis unul altuia mesaje prin intermediul televizorului.

Sorin Grindeanu a declarat, la Antena3 CNN că PSD ia în calcul trei variante de acțiune, în funcție de rezultatul consultărilor interne programate pentru mâine. Liderul PSD a precizat că, în cazul unei schimbări de poziție, ar putea urma consultări la Palatul Cotroceni, cel mai probabil marți sau miercuri. Vezi detalii AICI

La rândul său, premierul Ilie Bolojan i-a răspuns liderului PSD, la B1 TV, că nu va demisiona și că nici președintele Nicușor Dan nu i-a solicitat demisia. Detalii AICI

Pe de altă parte, Sorin Grindeanu a făcut și o comparație directă între modul în care Nicușor Dan își exercită funcția de președinte și felul în care Ilie Bolojan acționează ca premier, sugerând că există diferențe majore de abordare și înțelegere a rolului instituțional. Detalii AICI

De asemenea, Grindeanu a reacționat la afirmațiile premierului Ilie Bolojan despre „șobolanii” din companiile de stat, cerând explicații și acuzând lipsa unor acțiuni concrete în cazul unor nereguli descoperite: „Dacă ai găsit, câte plângeri ai făcut?” Detalii AICI

