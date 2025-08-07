Gabriela Firea evocă figura lui Ion Iliescu drept simbol al PĂCII

Gabriela Firea, europarlamentar PSD și fost Primar General, a transmis un omagiu la adresa fostului președinte Ion Iliescu, prin intermediul unui mesaj postat, joi, pe rețelele de socializare. „Cea mai mare onoare pe care o poate acorda istoria este aceea de făcător de pace — Richard M. Nixon”, a scris Gabriela Firea, pe Facebook.

Mesajul este însoțit de o serie de fotografii cu Ion Iliescu alături de foști lideri internaționali.

Fostul președinte Ion Iliescu a murit marți, la vârsta de 95 de ani , la Spitalul SRI „Agrippa Ionescu” unde era internat de două luni după ce a fost diagnosticat cu cancer pulmonar. Ion Iliescu s-a născut pe 3 martie 1930, în Oltenița, județul Călărași, și a condus statul român în trei rânduri: ca președinte al Consiliului Frontului Salvării Naționale (CFSN), între 22 decembrie 1989–1992, apoi ca președinte ales al României între anii 1992–1996 și 2000–2004.

Foto: Arhivă Personală Lucian Tudose

