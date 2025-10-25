Prima pagină » Știri politice » Gabriela Firea tranșează candidatura sa la ALEGERILE pentru Primăria Capitalei. Ce decizie a luat

25 oct. 2025, 10:21, Știri politice
Gabriela Firea, vehiculată în ultima perioadă drept posibil candidat la alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie din partea PSD, spune că își dorește să-și continue mandatul de europarlamentar încredințat de români.

Fostul edil al Bucureștiului adaugă că „ori de câte ori am început un proiect – privat sau public –, l-am dus până la capăt, oricât de greu mi-a fost sau câte provocări au apărut pe parcurs”.

„Candidezi? Intri în cursă? Te pregătești? Aceste tipuri de întrebări le primesc zilnic. Pentru ca lucrurile să fie limpezi, prefer să vorbesc eu despre situația mea. Cred că o cunosc mai bine. Să nu las loc interpretărilor sau tonurilor dubitative.

Ori de câte ori am început un proiect – privat sau public –, l-am dus până la capăt, oricât de greu mi-a fost sau câte provocări au apărut pe parcurs. Merg pe aceeași linie și acum: doresc să-mi continui mandatul de europarlamentar, obținut în urma votului și încrederii românilor, chiar dacă pentru o mamă cu doi copii școlari naveta la Strasbourg și Bruxelles nu este simplă. Dar, învățăm în fiecare zi să ne descurcăm în această situație. Ca fiecare dintre dumneavoastră, cu serviciu și copii.

Mă preocupă și vreau să-mi aduc contribuția la proiectele europene care vizează o viață mai bună pentru România, pentru copii, familii, femei, tineri, seniori, fermieri, antreprenori etc.Despre Primăria Capitalei pot spune că mi-aș fi dorit să pot relua și finaliza câteva mari proiecte de infrastructură abandonate, cu siguranță aș fi continuat investițiile în spitale, parcuri, transport și termoficare, începute în mandatul anterior și blocate în mare parte”, scrie Gabrila Firea pe pagina sa de socializare.

Gabriela Firea participa la conferinta ”Inainte pentru copiii Romaniei” dedicata incluziunii educationale a copiilor cu dizabilitati, la Biblioteca Nationala, in Bucuresti, luni, 14 aprilie 2025. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO

Gabriela Firea: Nu am trădat și nu voi trăda

Europarlamentarul social-democrat mai spune că are sentimentul că în „subteranele politicii dâmbovițene” încă se lucrează la un candidat comun PNL-USR, deși, în coaliția de guvernare, s-a stabilit ca fiecare dintre cele trei partide guvernamentale cu interes la București să meargă în scrutin cu candidați separați.

„Dar, în viață trebuie să facem alegeri. Am speranța că vom avea un primar general care să nu mai creadă că viața începe cu el și să continue toate investițiile foștilor edili, în paralel cu lansarea unora noi, absolut necesare.
În administrație, continuitatea nu este un moft, pentru că proiectele, investițiile, sunt clădite pe așteptările, timpul și banii cetățenilor. Iar să îi respecți pe cetățeni este prima obligație a oricărui om politic.
Viața ne-a demonstrat că nu există primari „care nu au făcut nimic” și nici primari care să fi îndeplinit tot ceea ce au promis „pe cuvânt de onoare” în campaniile electorale. Dar, din păcate, dubla măsură și apreciere au funcționat, în detrimentul unei corecte informări a cetățenilor.

Voi acorda susținere totală colegului meu social-democrat care își va depune candidatura. Nu am trădat și nu voi trăda, cum au procedat unii colegi de-ai noștri, inventând tot felul de pretexte. Ca președintă PSD București, am depus și voi depune în continuare eforturi pentru ca niciodată candidatul nostru să nu fie în postura în care am fost eu anul trecut: candidatul „deocamdată”, apoi lansată în cursă ca variantă de a salva imaginea partidului și lista de consilieri generali, fără vreun fel de sprijin logistic și politic – doar la sectoare s-a negociat candidatură pe alianță de trei partide –, boicotată prin candidați „iepurași”, menținuți în cursă și răsplătiți ulterior chiar de către colegi de-ai noștri, campanii online împotriva mea finanțate chiar din fondurile partidului. Pare greu de crezut, dar e purul adevăr pe care îl cunosc din interior mulți colegi.

Da, cine s-a chinuit să-mi sape mie groapa politică a căzut în ea, deși asta nu-mi aduce vreo mulțumire. Reușita mea ar fi însemnat un succes comun, al echipei social-democrate din București și din întreaga țară, o garanție pentru continuarea investițiilor din Capitală. Le mulțumesc și acum celor peste 170.000 de bucureșteni care mi-au acordat votul anul trecut!

Este adevărat că, în această perioadă, ne-am fi dorit să obținem un acord în Coaliție pentru un candidat unic. Ne-am fi maximizat șansele de reușită.

Ne-am dorit o negociere onestă între partidele din arcul guvernamental. Nu s-a acceptat, vom vedea care vor fi consecințele politice și cine va plăti pentru prea accentuatul orgoliu personal.
Nu era corect ca PNL și USR să se alieze din nou împotriva PSD, susținând un singur candidat și izolând PSD – un partener corect de guvernare. Și totuși, am sentimentul că, în subteranele politicii dâmbovițene, nu s-a renunțat la acest scenariu. Probabil i se caută forma, dar esența va rămâne.

Încă mai cred că era un bun moment pentru a demonstra cu toții că, așa cum am dovedit maturitate politică în interesul românilor la guvernare, așa am fi putut agrea un „Pact pentru București” – un oraș european căruia îi este necesar un bun manager, un administrator destoinic și ferm, un om cu viziune administrativă, capabil să fie permanent în dialog cu cetățenii, ministerele, primarii de sectoare și din zona limitrofă – județul Ilfov, dar și susținere politică în Consiliul General pentru proiecte de anvergură.

Sper că această campanie va fi una despre Capitală, despre viața bucureștenilor, soluții la multitudinea de probleme sistemice și nu despre lebede negre, compromiterea unor candidați, așa-zise dezvăluiri bazate pe fake news-uri. S-a tot întâmplat așa și iată care este rezultatul: un oraș abandonat, în care oamenii nu se simt în siguranță!
Mulțumesc din suflet colegilor mei de la București și președintelui interimar al PSD, Sorin Grindeanu, pentru susținere. Sunt și voi rămâne devotată echipei noastre social-democrate și, în special, oamenilor care ne acordă încrederea!”, încheie fostul primar general.

Sursa: Facebook/ Gabriela Firea

