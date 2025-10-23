Prima pagină » Știri politice » Guvernul a decis data alegerilor pentru Primăria Capitalei – 7 decembrie. Scrutin și pentru CJ Buzău și 12 primării din țară

23 oct. 2025, 10:50, Știri politice
UPDATE 12.26: Guvernul a aprobat HG-ul privind data alegerilor locale parțiale pentru București, CJ Buzău și pentru 12 primării din țară, spun surse guvernamentale pentru Gândul.

Știrea inițială

Cursa pentru București intră în linie dreaptă. Guvernul are pe agenda ședinței de joi proiectul de hotărâre de guvern privind stabilirea datei de 7 decembrie pentru alegerile la Capitală. Decizia a fost stabilită în ședința coaliției de marți.

Pe lângă București, Guvernul decide și organizarea alegerilor, pe aceeași dată, și pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău și pentru funcția de primar în 12 circumscripții electorale, după cum urmează:

  • Județul Bihor – Comuna Remetea
  • Județul Botoșani – Comuna Mihai Eminescu
  • Județul Caraș-Severin – Comuna Marga
  • Județul Constanța – Comuna Dobromir, Comuna Lumina
  • Județul Dâmbovița – Orașul Găești
  • Județul Dolj – Comuna Sopot
  • Județul Ialomița – Comuna Valea Ciorii
  • Județul Iași -Comuna Vânători
  • Județul Maramureș – Comuna Poienile de sub Munte, Comuna Șieu
  • Județul Sibiu –  Comuna Cârța

Cine ar putea fi candidații celor trei mari partide pentru Capitală?

Potrivit informațiilor Gândul, din partea PSD, cotat cu prima șansă drept posibil candidat la alegerile generale din Capitală este Daniel Băluță, actualul prim-vicepreședinte al PSD și edil al Sectorului 4.

Din partea USR, Cătălin Drulă este prima variantă luată în calcul pentru a intra în cursa din 7 decembrie. El are și susținerea președintelui Nicușor Dan.

La PNL lucrurile sunt mai complicate. Ciprian Ciucu, edilul Sectorului 6 și prim-vicepreședintele PNL, ar fi favoritul lui Ilie Bolojan. Și actualul primar interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, și-ar dori să intre în cursă din partea PNL, dar nu are susținere la centru.

