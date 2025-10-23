Guvernul a decis data alegerilor pentru Primăria Capitalei – 7 decembrie. Scrutin și pentru CJ Buzău și 12 primării din țară

UPDATE 12.26: Guvernul a aprobat HG-ul privind data alegerilor locale parțiale pentru București, CJ Buzău și pentru 12 primării din țară, spun surse guvernamentale pentru Gândul.

Știrea inițială

Cursa pentru București intră în linie dreaptă. Guvernul are pe agenda ședinței de joi proiectul de hotărâre de guvern privind stabilirea datei de 7 decembrie pentru alegerile la Capitală. Decizia a fost stabilită în ședința coaliției de marți.

Pe lângă București, Guvernul decide și organizarea alegerilor, pe aceeași dată, și pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău și pentru funcția de primar în 12 circumscripții electorale, după cum urmează:

Județul Bihor – Comuna Remetea

Județul Botoșani – Comuna Mihai Eminescu

Județul Caraș-Severin – Comuna Marga

Județul Constanța – Comuna Dobromir, Comuna Lumina

Județul Dâmbovița – Orașul Găești

Județul Dolj – Comuna Sopot

Județul Ialomița – Comuna Valea Ciorii

Județul Iași -Comuna Vânători

Județul Maramureș – Comuna Poienile de sub Munte, Comuna Șieu

Județul Sibiu – Comuna Cârța

Cine ar putea fi candidații celor trei mari partide pentru Capitală?

Potrivit informațiilor Gândul, din partea PSD, cotat cu prima șansă drept posibil candidat la alegerile generale din Capitală este Daniel Băluță, actualul prim-vicepreședinte al PSD și edil al Sectorului 4.