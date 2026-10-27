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Alegeri Israel. Gadi Eisenkot, liderul partidului Yashar și cel mai puternic adversar al lui Netanyahu, face apel la alegători să înlăture „cel mai rău guvern” din istoria țării. Premierul israelian, acuzat că pregătește terenul pentru a contesta rezultatele alegerilor

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Gadi Eisenkot, liderul partidului liberal de centru Yashar, a votat marți în Herzliya, însoțit de soția sa, Hannah, și de alți membri ai familiei. Yashar îl acuză pe Netanyahu că pregătește terenul pentru a contesta rezultatele alegerilor cu acuzații nefondate de fraudă. 

El a fost acompaniat și de susținătorii săi ce au cântat „Cine vine? Următorul Prim-Ministru! Gadi, Gadi, Gadi!”.

Unii israelieni din mulțime au intonat și numele premierului actual, Benjamim Netanuahu: „Bibi, Bibi, Bibi!”. 

Promisiunile lui Gadi Eisenkot

„Ducem Israelul spre o nouă cale. Ne vom dovedi demni de încrederea voastră. Vă promit”, a spus Eisenkot, potrivit  Times of Israel.

Eisenkot face apel la alegători să înlăture „cel mai prost guvern” din istoria țării.

„Îi îndemn pe toți cetățenii israelieni să meargă la vot, să nu se lase descurajați de căldură sau de perturbări și să aibă în minte obiectivul lor: să înlocuiască în această seară cel mai prost guvern pe care l-a avut Israelul de la crearea statului”, a declarat liderul politic israelian la ieșirea de la secția de votare din Herzliya, la nord de Tel Aviv.

Acuzații la adresa lui Netanyahu

Partidul Yashar al lui Gadi Eisenkot îl acuză pe prim-ministrul Benjamin Netanyahu că încearcă să submineze încrederea în rezultatele alegerilor, în urma afirmațiilor făcute de premier și de alte personalități din Likud, potrivit cărora alegerile ar fi „furate”, fără a prezenta dovezi.

„Netanyahu este cuprins de panică și a început să inventeze povești și să susțină că alegerile sunt fraudate. Nu este o întâmplare. El pregătește deja terenul pentru a contesta rezultatele alegerilor”, afirmă partidul lui Eisenkot într-un comunicat.

Avertismentul vine după ce Netanyahu a susținut că adversarii săi încearcă să „fure alegerile”. Yashar îi îndeamnă pe susținători să obțină o victorie zdrobitoare asupra partidului Likud, pentru a nu-i lăsa lui Netanyahu nicio posibilitate de a contesta rezultatul.

„Diferența de astăzi trebuie să fie enormă, un avans care nu poate fi manipulat”, afirmă partidul.

Despre Gadi Eisenkot, cel mai puternic adversar al lui Netanyahu

Gadi Eisenkot a fost șef de stat major al armatei israeliene din 2015 până în 2019. El a ezitat să susțină „soluția celor două state” și recunoașterea statului Palestina. Susține colonizarea israeliană a Văii Iordanului și demilitarizarea Fâșiei Gaza.

Având un program electoral bazat pe valorile naționale evreiești, Eisenkot prmite că va reforma statul israelian, că va asigura drepturi egale pentru toți cetățenii și va consolida separarea puterilor în stat. De asemenea, el susține că bumai 3% dintre evreii ultraortodocși ar trebui să fie scutiți de serviciul militar obligatoriu.

Sursa Foto: Facebook

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