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Grindeanu reacționează după ce SRI a dezvăluit rețeaua de sabotaj coordonată de Rusia: ”Nu vom accepta nicio încălcare a suveranităţii şi securităţii statului român”

Grindeanu reacționează după ce SRI a dezvăluit rețeaua de sabotaj coordonată de Rusia: ”Nu vom accepta nicio încălcare a suveranităţii şi securităţii statului român”
Sorin Grindeanu, președintele PSD / Foto - Mediafax
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Sorin Grindeanu a reacționat după ce SRI și DIICOT au anunțat, luni, că incendiul izbucnit pe 14 septembrie pe platforma industrială Carfil din Brașov, care a afectat sediile mai multor societăți comerciale, ar fi fost provocat în cadrul unei operațiuni de sabotaj coordonate din Federația Rusă. Potrivit autorităților, trei cetățeni străini sunt suspectați de implicare în acest caz. Președintele Camerei Deputaților a subliniat că România nu va tolera încălcarea suveranității și a securității naționale și că asemenea acțiuni trebuie sancționate.

Grindeanu: ”Nu vom accepta nicio încălcăre a suveranității și securității statului român”

Liderul PSD a punctat că incendiul de la fabrica de armament din Braşov arată ”agresiunea hibridă la care recurge statul rus”. Grindeanu a transmis că securitatea națională trebuie întărită, iar protejarea românilor și a infrastructurii critice a țării sunt prioritatea noastră numărul unu.

”Toleranță zero pentru actele de sabotaj și de diversiune orchestrate de Federația Rusă pe teritoriul României!
Nu vom accepta nicio încălcăre a suveranității și securității statului român, iar astfel de acte nu pot rămâne nesancționate.
Incendiul de la fabrica de armament din Braşov arată agresiunea hibridă la care recurge statul rus, parte a unui registru mai larg unde se suprapune escaladarea din bazinul Mării Negre – prin recentele atacuri cu drone.
Aceste incidente nu pot fi considerate accidentale.
Ele demonstrează o strategie îndreptată împotriva statelor NATO.
De aceea, securitatea națională trebuie întărită, iar rolul instituțiilor de forță este esențial în această perioadă cu provocări multiple, mai ales în ceea ce privește prevenția.
Protejarea românilor și a infrastructurii critice a României sunt prioritatea noastră numărul unu”, a scris Sorin Grindeanu pe pagina sa de Facebook.

SRI, DIICOT și Poliția Română acuză Rusia de sabotaj după incendiul de lângă o filială a uzinei de armanent Romarm din Brașov

Serviciul Român de Informații (SRI), DIICOT și Poliția Română acuză Federația Rusă că a coordonat o operațiune de sabotaj în România, care ar fi dus la provocarea incendiului izbucnit pe 14 septembrie 2026 pe platforma industrială Carfil din Brașov, în imediata apropiere a societății CARFIL SA, filială a companiei naționale ROMARM. Trei cetățeni străini, doi bieloruși și un ucrainean, sunt suspectați că au participat la această acțiune. Doi dintre ei au fost capturați în Germania, unde, potrivit anchetatorilor, pregăteau noi acte de sabotaj, iar al treilea a fost localizat în Polonia.

Potrivit comunicatelor transmise luni, 26 octombrie 2026, de SRI, DIICOT și Poliția Română, incendiul de pe platforma industrială din Brașov, care a afectat sediile mai multor societăți comerciale, nu ar fi fost un accident, ci rezultatul unei operațiuni de sabotaj coordonate din Federația Rusă.

SRI susține că, în cooperare cu parteneri interni și externi, a identificat o rețea de sabotaj formată din cetățeni ai unor foste state sovietice, rezidenți în țări ale Uniunii Europene.

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