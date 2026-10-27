Un bărbat din Tel Aviv, arestat după ce s-a apropiat de Liderul Partidului Democraţii, Yair Golan, cu un cuțit. Ce anunță Poliția

Un bărbat înarmat cu un cuțit a fost reținut după ce s-a apropiat de liderul partidului israelian de centru stânga „Democrații”.

Yair Golan, cel care a înființat partidul „Democrații” pe 18 martie 2024, a votat marți cu ocazia alegerilor parlamentare pentru Knesset.

Bărbatul suspectat a fost reținut. Ulterior, polițiștii au clarificat situația

Pe durata unui turneu electoral menit să încurajeze prezența la vot în parcul HaMesila din Tel Aviv, personalul de securitate al liderului politic a observat un bărbat suspect în vârstă de 20 de ani.

Din haina sa ieșea un obiect contondent. Bărbatul s-a apropiat periculos de Golan. A fost imediat reținut. Asurpa sa a fost găsit un cuțit. Poliția l-a condus la secție pentru audieri, potrivit The Jerusalem Post.

Liderul israelian de stânga îl acuză pe Netanyahu pentru „instigare”

„Instigarea și violența nu ne vor descuraja. Acesta este un rezultat direct al mașinăriei de otravă operată de premierul Netanyahu și de agenții săi din Qatar”, a spus președintele partidului „Democrații”, Yair Golan.

Ulterior, poliția israeliană a negat tentativa de înjunghiere a bărbatului reținut pentru că avea un cuțit asupra sa.

Yair Golan, considerat un lider politic moderat, a denunțat în ultimii ani războiul din Fâșia Gaza și se declară un susținător al „soluției celor două state”.

Sursa Video: Facebook