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Viorel Păunescu, înmormântat la Bellu. Gigi Becali și George Copos s-au reîntâlnit la ceremonie

Viorel Păunescu, înmormântat la Bellu. Gigi Becali și George Copos s-au reîntâlnit la ceremonie
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Viorel Păunescu, fostul președinte al clubului Steaua București, este condus marți, 27 octombrie, pe ultimul drum. La ceremonia funerară participă numeroase personalități din fotbalul românesc și din viața publică, venite să-i aducă un ultim omagiu omului de afaceri, care a murit la vârsta de 91 de ani.

Slujba de înmormântare are loc la Biserica Sfântul Elefterie Vechi din București, iar ulterior ceremonia continuă la Cimitirul Bellu, unde este programată înhumarea.

Gigi Becali și George Copos, revedere la funeralii

Printre cei prezenți s-a numărat Gigi Becali, care a ajuns la biserică pentru a-și lua rămas-bun de la fostul conducător al Stelei. Becali și Viorel Păunescu au fost prieteni și parteneri de afaceri.

La ceremonie a venit și George Copos, fostul patron al Rapidului. Întâlnirea dintre cei doi oameni de fotbal a atras atenția, în condițiile în care, de-a lungul anilor, Becali și Copos au fost rivali în fotbalul românesc. Cei doi s-au îmbrățișat la revedere.

Personalități din fotbal și din viața publică, la funeralii

La ceremonia de rămas-bun au participat și Marius Lăcătuș, frații Ioan și Victor Becali, fostul internațional Miodrag Belodedici, Mihai Stoichiță și Gabriel Bodescu, reprezentanți ai Federației Române de Fotbal.

În zilele precedente, la priveghiul organizat la Biserica Sfântul Elefterie Vechi au fost prezenți Victor Pițurcă, Anghel Iordănescu, Gino Iorgulescu, Dumitru Dragomir, Viorel Hrebenciuc, Ciprian Marica, Camelia Potec, Corina Chiriac și Mirabela Dauer.

Viorel Hrebenciuc, un vechi prieten al fostului conducător al Stelei, a vorbit despre relația lor, la ieșirea din biserică.

„A fost un prieten foarte bun de-al meu, lucrez cu el din 1992. Totul are un sfârșit, i-a venit și lui sfârșitul, viața merge înainte”, a declarat acesta.

Viorel Păunescu a condus Steaua între 1998 și 2003

Viorel Păunescu a ocupat funcția de președinte al Consiliului de Administrație al clubului Steaua București în perioada 1998-2003. Numele său este legat atât de fotbalul românesc, cât și de viața publică și de afaceri.

Moartea sa, survenită sâmbătă, 24 octombrie, la vârsta de 91 de ani, a provocat numeroase reacții din partea celor care l-au cunoscut și au colaborat cu el de-a lungul timpului.

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