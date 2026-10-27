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Luca Niculescu, întâlnire la Chișinău cu antreprenorii români care dezvoltă proiecte de investiții în Republica Moldova. Ce le-a transmis premierul

Luca Niculescu, întâlnire la Chișinău cu antreprenorii români care dezvoltă proiecte de investiții în Republica Moldova. Ce le-a transmis premierul
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Luca Niculescu a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, imediat după întâlnirea pe care a avut-o cu antreprenorii români care dezvoltă proiecte de investiții în Republica Moldova. Potrivit mesajul transmis de premier, aceștia au fost informați că Guvernul României nu își dorește creșterea taxelor și impozitelor.

Niculescu s-a întâlnit azi, la Chișinău, cu antreprenorii români care dezvoltă proiecte de investiții în Republica Moldova

Premierul efectuează astăzi prima sa vizită externă, iar pe agenda întâlnirilor s-a aflat și o întrevedere cu antreprenorii români care dezvoltă proiecte de investiții în Republica Moldova.

Niculescu le-a transmis acestora că Guvernul nu își dorește majorarea taxelor și impozitelor, ci urmărește, în primul rând, „repornirea motoarelor economiei, atragerea investițiilor în țară, crearea condițiilor pentru echilibrarea bugetului și sprijinirea companiilor românești care vor să se dezvolte în străinătate”.

”Guvernul pe care îl conduc are ca obiectiv principal repornirea motoarelor economiei, aducerea investițiilor în țară, condiții pentru echilibrarea bugetului și sprijinirea companiilor românești care vor să se dezvolte în străinătate.
Acesta este mesajul ferm transmis antreprenorilor români care dezvoltă proiecte de investiții în Republica Moldova și pe care am avut bucuria să-i întâlnesc în cadrul primei mele vizite în calitate de prim-ministru.
Am subliniat și la Chișinău ceea ce am spus ieri, la București, antreprenorilor cu care m-am întâlnit: nu dorim să creștem taxele și impozitele.
Analizele noastre sunt în curs, însă acesta este obiectivul Guvernului. Consolidarea fiscală, pentru noi, înseamnă în primul rând să cheltuim mai bine banul public, înseamnă o mai bună colectare și condiții pentru dezvoltarea capitalului.
De asemenea, sunt esențiali factorii care creează oportunități pentru mediul de afaceri – predictibilitatea și stabilitatea (și este bine că, după aproape șase luni, avem un Guvern cu puteri depline), precum și pârghiile de dezvoltare pentru sectoarele strategice, stimularea inovării și protejarea capitalului românesc.
Am încredere în antreprenorii români și în economia românească”, a scris Luca Niculescu pe pagina sa de Facebook.
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