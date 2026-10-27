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Benjamin Netanyahu a votat în cele mai cruciale alegeri din istoria Israelului. Premierul israelian îi îndeamnă pe alegători să iasă la vot și îi acuză pe opozanţii arabi că vor „să fure alegerile”. „Este o chestiune serioasă. Ați fost avertizați”

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La Ierusalim, premierul israelian Benjamin Netanyahu tocmai a votat la alegerile parlamentare. Liderul conservator al partidului Likud este cel mai longeviv premier de la fondarea Statului Israel.

El a votat alături de soția sa și a îndemnat, în limba ebraică, să iasă cât mai mulți israelieni la vot. Pentru Netanyahu,  alegerile parlamentare sunt cruciale. Este primul scrutin care se desfășoară de la atacurile teroriste comise de Hamas pe 7 octombrie 2023.

Netanyahu face acuzații

Premierul israelian a avertizat că alegătorii arabi  din sudul Israelului „se grăbesc spre urne” și că încearcă „să ne fure alegerile”.

Netanyahu a făcut referire și la cei trei agenți Ra’am care au fost arestați sub suspiciunea că ar fi mituit alegătorii.

„Este o chestiune serioasă. Este o infracțiune. Ați fost avertizați.”

El avertizează că rata de participare a alegătorilor arabi în regiunea Negev este mult mai ridicată decât cea a evreilor, fără a preciza sursa acestor statistici.

„Trebuie să ieșiți la vot. Și voi trebuie să vă grăbiți spre urne. Fără plajă, fără grătar – toată lumea să iasă la vot pentru Likud. În joc este viitorul statului nostru evreu. O victorie a partidelor de opoziție  va pune capăt statului evreu așa cum îl cunoaștem”.

În ultima oră, Netanyahu a publicat mai multe mesaje pe rețelele de socializare. El a avertizat privire la ceea ce el numește o prezență ridicată la vot în rândul electoratului de stânga și al arabilor. Prezența din rândul electoratului de dreapta este încă scăzută.

Israelul, implicat în războaie pe fronturi multiple din 2023

De atunci, Israelul a intrat în multiple războaie, fiind acum în conflict cu Hamas în Fâșia Gaza, Hezbollah în sudul Libanului, milițiile pro-iraniene din Irak, rebelii Houthi din Yemen și cu Gărzile Revoluționare din Iran.

Netanyahu a devenit de atunci o figură politică care a polarizat nu doar societatea israeliană, dar și politica externă la nivel global.

Premierul a polarizat Israelul și întreaga lume

Potrivit ultimelor sondaje, Netanyahu riscă să fie îndepărtat de la putere, după ce a stat în total 19 ani în funcția de șef al guvernului israelian.

Criza umanitară din Fâșia Gaza a readus în atenția globală recunoașterea Statului Palestinian și „soluția celor două state”. State europene ca Franța, Spania și Regatul Unit, alături de China, Rusia, Brazilia, India și alte state islamice ca Arabia Saudită, Egipt Turcia și Iran,  au recunoscut statul palestinian. 

SUA, Germania, Finlanda, statele  baltice, Italia, Grecia, Țările de Jos au refuzat să recunoască statul palestinian.  Premierul israelian a respins în mod repetat ideea ca Israelul ar putea coexista pașnic cu Palestina.

Netanyahu este acuzat de genocid. Curtea Internațională a emis un mandat de arestare

Premierul a fost acuzat de genocid după ce a ordonat bombardamente  în Fâșia Gaza, rezultând peste 81.000 de morți (în mare parte, civili). Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare pe numele premierului.

De asemenea, premierul a întâmpinat mai multe proteste în ultimii trei ani, după ce opozanții l-au criticat pentru maniera „brutală” în care ar fi dus războaiele, pentru disputa privind serviciul militar obligatoriu și pentru declanșarea războiului nepopular cu Iran.

Premierul spune că a fost nevoit să lanseze acest război pentru a împiedica proliferarea nucleară din Iran, chiar dacă prețurile la carburanți au explodat la nivel global după ce Gărzile Revoluționare Islamice au blocat tranzitul petrolier din Strâmtoarea Ormuz.

Din 1992, Netanyahu a acuzat în mod repetat că regimul islamci de la Teheran plănuiește să fabrice arme nucleare pentru a anihila singurul stat evreu.

Sursa Video: FAFP News Agency

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