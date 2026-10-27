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Luca Niculescu refuză să răspundă dacă susține sau nu unirea cu Republica Moldova. Premierul spune, la Chișinău, că cetățenii din cele două state trebuie să decidă asupra acestui proiect

Olga Borșcevschi
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O eventuală unire a Republicii Moldova cu România depinde de voința cetățenilor celor două state. Declarația a fost făcută de premierul Luca Niculescu, într-un interviu acordat marți la Chișinău. Șeful Guvernului a subliniat că, în prezent, prioritatea este consolidarea relațiilor dintre cele două state și apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană.

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Într-un interviu acordat jurnaliștilor de la TVR Moldova și Radio Chișinău, ambele susținute financiar de către România, Niculescu a vorbit despre parcursul european al Republicii Molodva și eforturile pe care le face Bucureștiul pentru a susține parcursul european al Chișinăului.

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„Eu în general sunt optimist, dar nu vreau să fac previziuni. Dacă apar probleme, le discutăm atunci”, a spus acesta despre eventualele probleme în drumul european.

Foto: Facebook / Luca Niculescu

Întrebat despre unire, premierul Niculescu a spus: „Există multe legături între țările noastre și, evident, că este o dezbatere care există și care poate să existe și în unele contexte grele. Eu vă spun foarte clar că se va manifesta în momentul în care cetățenii din cele două state îl vor dori. Deocamdată noi vrem să apropiem România de Republica Moldova și mai mult Republica Moldova de Uniunea Europeană și, mai mult, să creăm aceste punți, să creăm și conexiuni între noi, iar răspunsul la întrebarea pe care mi-ați spus-o ține de cetățenii din țările noastre”.

Nicușor Dan și Maia Sandu susțin unirea dintre cele două state

Președintele Nicușor Dan a declarat recent că „România este pregătită” în eventualitatea în care cetățenii din Republica Moldova ar susține un proiect de reunificare, după ce președinta de la Chișinău, Maia Sandu, a reluat în spațiul public acest subiect.

La rândul său, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, consideră că reunificarea țării sale cu România ar permite Chișinăului să adere mai repede la Uniunea Europeană.

La începutul lunii noiembrie, Maia Sandu a declarat că susține unirea cu România și consideră că un asemenea scenariu ar oferi țării sale un nivel mai ridicat de securitate.

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