Cel mai puternic atac cibernetic asupra Republicii Moldova a fost anunțat în ziua vizitei premierului Niculescu la Chișinău

Datele personale a circa 750.000 de cetățeni moldoveni au fost extrase neautorizat în urma atacului cibernetic asupra sistemelor guvernamentale din ultimele zile, arată estimărilor preliminare anunțate de Agenția de Guvernare Electronică din Republica Moldova (AGE). Printre informațiile vizate se numără date de identificare, informații despre familie, sănătate, venituri și bunuri. Datele cardurilor bancare nu au fost afectate, dă asigurări instituția. Precizările de marți vin după ce mai mulți cetățeni au semnalat pe rețelele de socializare că datele lor personale ar fi fost accesate fără acordul lor. Tot marți, premierul Luca Niculescu efectuiaza o vizită în Republica Moldova.

Datele a circa 750.000 de persoane din Moldova au ajuns la hackeri

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Investigațiile preliminare arată că, în perioada 19–23 octombrie, atacatorii au folosit aproximativ un milion de IDNP-uri pentru a încerca să obțină date personale din sistemele guvernamentale. Extragerea neautorizată a fost oprită pe 23 octombrie, la ora 11:30.

Informațiile extrase includ numele, prenumele, data și locul nașterii, date despre membrii familiei de gradul întâi, statutul de asigurat și medicul de familie. Au fost vizate și informații despre prestații sociale, pensii, dizabilitate, permisul de conducere, fotografii, vehicule și companii deținute sau administrate, precum și IBAN-uri, datorii fiscale și istoricul plăților prin MPay.

Autoritățile din țara vecină precizează că nu toate persoanele afectate au avut expuse toate aceste categorii de date.

„Riscul principal este folosirea datelor în tentative de fraudă și manipulare online, de aceea vigilența cetățenilor este esențială”, susține AGE.

Mai mulți moldoveni se plâng că le-au fost accesate datele personale

Mai mulți moldoveni se plâng pe rețelele de socializare că datele lor personale ar fi fost accesate neautorizat prin intermediul aplicației EVO. În mare parte aceștia raportează că în cabinetul personal ar fi fost înregistrate solicitări de acte de stare civilă, în special în perioada nopții. Unii cetățeni au presupus că accesarea a fost automată, iar alții au declarat că planifică să acționeze statul în judecată.

„Datele mele au fost accesate de către Agenția de Guvernare Electronică fără nicio solicitare din partea mea și fără niciun acord al meu. Agenția de Guvernare Electronică, ce ați căutat la 21:51 de noapte în datele mele personale?”, a scris Marina Rusu pe Facebook.

Amintim că, în noaptea de 22 octombrie, mai multe servicii publice digitale au fost vizate de un atac cibernetic. AGE a anunțat că atacul, care ar fi urmărit extragerea datelor cu caracter personal, a fost stopat. Totodată, instituția a avertizat cetățenii că datele lor personale „pot fi folosite în tentative de fraudă”.

Ulterior, AGE a informat că, în noaptea de 24 spre 25 octombrie, a fost blocată o nouă tentativă de accesare forțată a unor servicii publice guvernamentale. În același timp, mai multe servicii digitale destinate cetățenilor și antreprenorilor, inclusiv cele pentru depunerea cererilor și eliberarea actelor permisive, au rămas temporar deconectate, ca măsură de securitate în cadrul investigării incidentelor cibernetice.

Pe 26 octombrie, AGE a anunțat că serviciile publice online destinate antreprenorilor pentru eliberarea actelor permisive au fost repuse în funcțiune.

Cum s-a produs atacul?

Potrivit explicațiilor tehnice, atacatorii au exploatat vulnerabilități ale unor servicii care puteau fi accesate fără autentificare, apoi au folosit informațiile obținute pentru a extrage date suplimentare.

Unul dintre serviciile vizate înregistra incorect motivul accesării datelor. Din această cauză, unii cetățeni au observat în istoricul din EVO accesări atribuite solicitării documentelor de stare civilă sau perfectării permisului de conducere.

Amploarea exactă a incidentului este verificată în cadrul unui audit și al investigațiilor desfășurate de instituțiile competente, inclusiv AGE, STISC, Agenția pentru Securitate Cibernetică și SIS.